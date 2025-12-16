Partido Liberal frena designaciones de Iroshka Elvir para el escrutinio

El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) fijó postura este martes al desautorizar a la diputada Iroshka Elvir para convocar a militantes a manifestaciones y para designar representantes del partido en el proceso de escrutinio especial electoral.
Según los dirigentes liberales, dicha decisión que busca preservar la línea institucional de la organización política.
La resolución fue respaldada públicamente por Marlon Lara, diputado del Partido Liberal, quien subrayó que el escrutinio especial debe comenzar lo antes posible como respuesta a la exigencia ciudadana de contar con resultados definitivos de las elecciones generales.
El congresista explicó, en declaraciones al canal HCH, que el Partido Liberal sostuvo recientemente una reunión interna en la que se adoptaron acuerdos encaminados a garantizar el inicio del escrutinio y, posteriormente, el análisis de las impugnaciones que sean admitidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Lara recalcó que la facultad para nombrar a los delegados liberales ante el escrutinio especial corresponde exclusivamente a la autoridad partidaria.
“Han desautorizado cualquier otra persona que quiera tomar decisiones al respecto”, afirmó, al dejar claro que ningún actor externo puede acreditar representantes a nombre del partido.
El legislador sostuvo que quienes participen en el proceso tendrán la responsabilidad de resguardar la voluntad popular.
“No se trata de proteger a candidatos específicos, sino de proteger el voto del pueblo hondureño y que se respete exactamente lo que decidió en las urnas”, expresó Lara.
Convocatoria de Iroshka Elvir
El pronunciamiento se produce luego de que Iroshka Elvir, esposa del candidato presidencial Salvador Nasralla, convocara el lunes 15 de diciembre a una manifestación frente al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), para exigir un conteo voto por voto, al denunciar supuestas irregularidades en el proceso electoral.
Desde sectores de la dirigencia liberal se ha advertido que este tipo de acciones no representan la posición oficial del partido y podrían generar confusión en un momento marcado por la incertidumbre electoral.
Lara también cuestionó la demora en la divulgación de resultados oficiales, al señalar que han transcurrido más de dos semanas desde la jornada electoral sin una declaratoria formal. “No es posible que a 15 o 16 días de las elecciones no tengamos un resultado, cuando en otros países los procesos se resuelven en cuestión de horas”, comparó.
Finalmente, el diputado reiteró su respaldo a la decisión del CCEPL y confió en que, con el inicio del escrutinio especial y la resolución de las impugnaciones avaladas por el CNE, se pueda avanzar hacia un resultado definitivo que refleje fielmente la voluntad expresada por los hondureños en las urnas.