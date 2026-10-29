¿Halloween tiene un origen religioso? Lo que debes saber sobre su historia y significado

Dunia Jiménez, diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), presentó ante el Congreso Nacional una propuesta de ley que busca impedir que los centros educativos públicos y privados de Honduras organicen actividades relacionadas con Halloween. La iniciativa reavivó el debate sobre el origen y el significado de esta celebración.
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