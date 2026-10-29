  1. Inicio
  2. · Honduras

¿Halloween tiene un origen religioso? Lo que debes saber sobre su historia y significado

El debate reciente en el Congreso Nacional sobre la celebración de Halloween en Honduras reavivó las interrogantes sobre el origen, el significado y la historia detrás de esta festividad

¿Halloween tiene un origen religioso? Lo que debes saber sobre su historia y significado

Dunia Jiménez, diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), presentó ante el Congreso Nacional una propuesta de ley que busca impedir que los centros educativos públicos y privados de Honduras organicen actividades relacionadas con Halloween. La iniciativa reavivó el debate sobre el origen y el significado de esta celebración.

Foto: referencial / Congreso Nacional
app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias