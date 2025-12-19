Organización salvadoreña pide transparencia en el cierre electoral de Honduras

San Salvador, El Salvador.

El grupo salvadoreño Cristosal instó este viernes a las autoridades hondureñas y a los distintos actores políticos a garantizar un cierre del proceso electoral transparente, pacífico y conforme a la ley, en medio de un contexto marcado por denuncias de irregularidades, retrasos operativos y episodios de violencia política. Cristosal es una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos y a la protección de las víctimas de violencia en Centroamérica. Tras un comunicado oficial, la organización subrayó que el escrutinio especial debe desarrollarse de manera verificable y ajustada a la normativa vigente, al considerar que esta es la única vía legítima para resguardar la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas. Cristosal advirtió que la situación electoral ocurre bajo condiciones complejas, caracterizadas por un estado de excepción prolongado, señalamientos de fallas administrativas y un clima de tensión política.

La organización recordó que en su informe “Democracia bajo amenaza: violencia política en el proceso electoral de Honduras” documentó 67 hechos de violencia política registrados entre septiembre de 2024 y el 2 de diciembre de 2025. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

De acuerdo con la organización, estas cifras evidencian que la participación en la vida pública continúa representando un riesgo en el país. No obstante, destacó que, pese a ese escenario, la ciudadanía hondureña acudió mayoritariamente a las urnas y permitió que la jornada electoral se desarrollara. Ante este panorama, Cristosal dirigió llamados puntuales a diversas instituciones y sectores. Al Consejo Nacional Electoral (CNE) le solicitó asegurar que el escrutinio especial se realice con transparencia, dentro de los plazos establecidos y respetando los resultados emitidos por el electorado. Asimismo, exhortó a los partidos políticos y liderazgos públicos a actuar con responsabilidad democrática, evitando discursos o acciones que promuevan la confrontación, la desinformación o la violencia, y a canalizar cualquier inconformidad únicamente por las vías legales e institucionales. En relación con las fuerzas de seguridad, la organización pidió a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional mantenerse al margen de las disputas político-electorales y actuar estrictamente dentro de sus atribuciones constitucionales, priorizando la protección de la población y el respeto a los derechos humanos. Al Gobierno de Honduras, Cristosal le demandó garantizar el respeto efectivo de los derechos fundamentales, incluso bajo regímenes de excepción, y abstenerse de prácticas de intimidación o represión política contra la ciudadanía.

Panorama electoral