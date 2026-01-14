Ordenan repetir juicio por crimen de la enfermera Keyla Martínez

Tegucigalpa.

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó repetir el juicio por la muerte de Keyla Patricia Martínez Rodríguez, ocurrida en una celda policial de La Esperanza, Intibucá, tras determinar que el proceso judicial presentó fallas que afectan la validez de la sentencia. La resolución fue adoptada de forma unánime, según confirmó el magistrado Walter Miranda Sabio, quien explicó que tanto el Ministerio Público como la acusación privada interpusieron recursos que evidenciaron irregularidades en el expediente.

"Luego de analizar el caso en pleno, se decidió ordenar la repetición del juicio al encontrarse inconsistencias en el proceso", señaló el funcionario judicial. Keyla Martínez, de 26 años y estudiante de enfermería, fue encontrada sin vida el 7 de febrero de 2021 dentro de una celda de la Unidad Departamental de Prevención número 10 (UDEP-10). La joven había sido detenida por agentes policiales por presunto escándalo público y por incumplir el toque de queda vigente durante la pandemia de covid-19. En un inicio, la Policía informó que se trataba de un suicidio; sin embargo, los exámenes forenses confirmaron que la causa de muerte fue asfixia mecánica por sofocación, lo que cambió el curso de la investigación.