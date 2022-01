TEGUCIGALPA. En su discurso de toma de posesión de la presidencia de la república de Honduras, el cual duró 42 minutos, Xiomara Castro hizo mención a los desafíos que enfrenta su administración y compartió una agenda de 22 puntos referidos a sus principales prioridades de Gobierno.

La mandataria dijo que habrá “un frente con la corrupción”, por lo que se comprometió a “arrancarla de raíz” apoyada de la comunidad internacional.

“Educación, salud, seguridad y empleo serán las anclas del desarrollo”, dijo al tiempo que agregó que no llegaba al cargo a “relatar las quejas del pasado”, porque “de eso ya se encargará la justicia”.

Este es el texto íntegro del discurso de Castro:

Mi querido pueblo, señores, diputadas y diputados del Congreso Nacional. Señores designados y señora designada presidencial.

Señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Mujeres y hombres de Honduras... Heroica Resistencia Nacional, militantes y amigos del victorioso Partido Libre, Partido Pinu, Partido Salvador de Honduras, Unidad Nacional Opositora.

Señor expresidente y coordinador del Partido Libre Manuel Zelaya Rosales.

Organizaciones sociales, fraternas, Fuerzas Armadas de Honduras y Policía Nacional.

Señores representantes de los medios de comunicación.

Hermanos migrantes del departamento 19.

Señores jefes de Estado, presidentes, canciller de la República de México (Marcelo Ebrard), delegaciones internacionales, invitados especiales, su majestad Felipe VI, rey de España, señora Kamala Harris, vicepresidenta representante del pueblo y Gobierno de los Estados Unidos de América. Señora Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la república de Argentina. Organismos internacionales, embajadores, cónsules y miembros del cuerpo diplomático.

Queridas hermanas y hermanos... pueblo hondureño.

La Presidencia de la República nunca ha sido asumida por una mujer en Honduras, han tenido que pasar 200 años desde que se proclamó nuestra independencia. ¡Estamos rompiendo cadenas y estamos rompiendo tradiciones!

Este hecho histórico solo pudo surgir de la voluntad mayoritaria del pueblo. Gracias pueblo hondureño, gracias por este honor y confianza. Este día histórico informaré a la nación y a nivel internacional sobre las cifras reales -no maquilladas- de lo que estoy recibiendo.

Sobre la tragedia social y económica que enfrenta Honduras, sobre mi propuesta de refundación del Estado socialista y democrático.

El Estado de Honduras ha sido hundido estos últimos 12 años y lo recibo en bancarrota. El país debe saber qué hicieron con el dinero y dónde están los 20 millones de dólares que sacaron en préstamos. Mi Gobierno no continuará la vorágine de saqueo que ha condenado a las generaciones de jóvenes a pagar la deuda que contrajeron a sus espaldas. Debemos arrancar de raíz la corrupción de los 12 años de dictadura.

Tenemos el derecho de refundarnos sobre valores soberanos, no sobre la usura y el agiotaje. La catástrofe económica que recibo no tiene parangón en la historia del país y su impacto en la vida de la gente se refleja por el aumento de 700% de la deuda.

La pobreza se incrementó al 74% para convertimos en el país más pobre de América Latina. Esta cifra por sí misma explica las caravanas de miles de personas que buscan oportunidades para sus vidas.

El Estado fue constituido para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. Como consecuencia tenemos el deber de restaurar el sistema económico sobre la base de la transparencia, la eficiencia de la producción y justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional.

A pesar de los groseros impuestos que nos han asestado y el aumento de ingresos tributarios durante el período de 2009 a 2022, y es tan alto el endeudamiento, el pago de los intereses y el pago del capital, que en este momento consume el 50% de los ingresos del Presupuesto General de la República. Después de 12 años de dictadura subió el saldo de la deuda interna de 20,000 millones a 179,000 millones, es un 700%. El saldo de la deuda externa de 37,000 millones a 157,000 millones, es un 319%. Con estas cifras es evidente que el Estado no tiene capacidad para sostener la estruendosa y bochornosa deuda que nos están heredando.

Es prácticamente imposible cumplir con los vencimientos de la deuda. La única forma es un proceso de reestructuración integral mediante un acuerdo con los acreedores privados y públicos.

Hablando del Presupuesto, se desglosa en 38,000 líneas y comprenden 393 objetos de gastos para 101 instituciones. La mayor parte del Presupuesto se destina a sueldos y salarios. A sueldos y salarios de los 210,000 empleados públicos, de los que 152,000 trabajan en las Secretarias de Salud, Educación, Defensa y Seguridad.

El decreto legislativo que publicó la dictadura aprobando un presupuesto para mi administración, violando el principio de la no intervención en el siguiente Gobierno, comprende solo los montos globales y las disposiciones legales a aplicar, pero no nos proporcionaron el detalle por objeto de gastos, ni ninguna garantía de los ingresos para financiarlo.

La pregunta que todos los hondureños nos hacemos de este Presupuesto es ¿cuánto dinero llega a la gente pobre?, ¿al servicio de quien está el Presupuesto?, ¿quién audita el Presupuesto y su ejecución?, ¿qué hacen con la corrupción presupuestaria?

Porque disponer de recursos económicos para la inversión en la gente es una de las fundamentales misiones en mi mandato. El eje transversal del próximo Presupuesto que enviaré al Congreso Nacional será de transparencia y anticorrupción. Ahora daré algunos datos sobre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. La destrucción de la Enee es una mancha que nos deja la dictadura y un agujero fiscal de dimensiones insalvables a corto plazo. El problema va más allá de lo energético, es un problema social, económico y con un proceso potencial que incentiva la emigración.

Las opciones que me han presentado los organismos financieros es contratar más deuda, no para salvar a la Enee, sino para salvar a los proveedores de la Enee. Contratar más deuda para el pago de los generadores de energía sin un programa de emergencia energética equivale a convertirse en cómplice de la usura y el agiotaje legalizados con contratos lesivos al interés nacional. Aprobaron leyes para satisfacer intereses creados, organizaron la Secretaría de Energía (SEN) y el Centro de Despacho donde los representantes son nombrados por los que venden energía, es decir, son juez y parte en el ODS (Operador del Sistema) y la Cree (Comisión Reguladora de Energía Eléctrica).

Partieron en tres pedazos la Enee y dieron administración en tres fideicomisos, otorgaron un contrato oneroso de medición y de reducción de pérdidas, que más bien las aumentó. Se han otorgado decenas de contratos de generación de energía solar, térmica e hidroeléctrica a precios onerosos y lesivos al interés nacional. Las pérdidas por robo en la Enee alcanzan más del 38%. El impacto en el flujo de caja es de más de 10,000 millones de lempiras anuales, 450 millones de dólares.

Honduras supera con creces los porcentajes promedio de pérdidas en la región, convirtiendo al Estado en opresor y violador a los derechos humanos. Con el Honduras is Open For Business falseando cifras han puesto en entredicho la soberanía popular con el proyecto de venta de territorios para las zede.

Destituyeron abruptamente a cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional para lograr este propósito. Venden el territorio como cualquier otra mercancía. En este acto, entrego al Congreso Nacional el proyecto de decreto que deroga a ley de las zede, elaborado por la abogada y diputada Maribel Espinoza. Han modelado toda legislación a sus propios intereses de grupo sin importar el brutal daño sobre la población a la que la han reducido a la miseria.

Esta no fue la década perdida como la de 1980, sino la década corrompida en la historia de Honduras. Es imposible encontrar otro momento en nuestra historia tan lleno de sabotaje contra nuestra patria. Pero no vine a elaborar un relato cargado de quejas, ni a deducir cuentas históricas del pasado, de eso ya se encargará la justicia.

Cuando creamos el partido de la resistencia y formamos alianzas políticas lo hicimos con una profunda conciencia ética, para refundar Honduras con una misión de patria, una misión que no solamente se llamará a cuentas a aquellos que han sido responsables de que la imagen de nuestro país ande por los suelos, sujeta al desprecio mundial; sino que estamos comprometidos con nuestra propuesta del socialismo democrático, a sentar las bases de combate frontal a la corrupción para que estos hechos que nos han avergonzado jamás vuelvan a repetirse.

La refundación de Honduras comienza por el restablecimiento al respeto del ser humano, la inviolabilidad de la vida, la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas.

No más escuadrones de la muerte, no más silencio ante los feminicidios, no más sicariato, no más narcotráfico, ni crimen organizado.

Queremos que el hondureño y la hondureña sientan la presencia de un Estado garantista de sus derechos donde se pueda vivir en paz.

Nuestra Policía será una policía preventiva, comunitaria disciplinada y fraterna, una policía que debe cultivar el sentimiento de servicio.

Iremos transformando paulatinamente las organizaciones de los cuerpos de seguridad para que se conviertan en colaboradores de la ciudadanía.

Vamos a concentrar los mayores esfuerzos en cuatro sectores permanentemente reclamados por los ciudadanos y ciudadanas: educación, salud, seguridad y empleo. Ellos serán las anclas reales al progreso y al desarrollo. Educación con objetivos de suprema prioridad.

Desde mañana iniciamos el diálogo con los maestros para el retorno de los niños a clases en forma presencial.

Tenemos que redefinir el sector salud en toda su infraestructura y red nacional con preeminencia en el sector público, que debe dedicarse a la prevención y al fortalecimiento de la atención primaria con énfasis en niños, niñas, mujeres y adultos mayores. Seguridad no solo jurídica, sino seguridad ciudadana, también seguridad social. Seguridad de que se puede hablar con libertad y sin represalias.