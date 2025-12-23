ONU mantiene en observación el proceso electoral en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó este martes que da seguimiento cercano a los acontecimientos en Honduras tras las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.

Además, Guterres expresó tanto su reconocimiento por el desarrollo pacífico de la jornada electoral como su preocupación por el aumento de la tensión política mientras se esperan los resultados oficiales.

Según una reunión informativa de la ONU, el secretario general destacó que las elecciones se realizaron en un ambiente de calma y orden, pero advirtió sobre la necesidad de preservar la estabilidad democrática en la etapa posterior a los comicios.

En ese sentido, instó a todos los actores políticos y sociales a ejercer la máxima moderación, abstenerse de discursos o acciones que puedan agravar la tensión y permitir que las instituciones electorales completen su labor sin interferencias.