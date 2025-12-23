ONU mantiene en observación el proceso electoral en Honduras

Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó este martes que da seguimiento cercano a los acontecimientos en Honduras tras las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.
Además, Guterres expresó tanto su reconocimiento por el desarrollo pacífico de la jornada electoral como su preocupación por el aumento de la tensión política mientras se esperan los resultados oficiales.
Según una reunión informativa de la ONU, el secretario general destacó que las elecciones se realizaron en un ambiente de calma y orden, pero advirtió sobre la necesidad de preservar la estabilidad democrática en la etapa posterior a los comicios.
En ese sentido, instó a todos los actores políticos y sociales a ejercer la máxima moderación, abstenerse de discursos o acciones que puedan agravar la tensión y permitir que las instituciones electorales completen su labor sin interferencias.
Asimismo, llamó a que cualquier controversia derivada del proceso electoral sea resuelta mediante los mecanismos legales establecidos, subrayando que el respeto a la institucionalidad es clave para la gobernabilidad.
El secretario general también remarcó la importancia de que los resultados oficiales sean declarados dentro del plazo legal y de garantizar una transición ordenada del poder el próximo 27 de enero, conforme a la Constitución.
“Respetar la voluntad soberana del pueblo es esencial para garantizar la estabilidad y la paz”, señaló el comunicado de la ONU.
Mientras tanto, el escrutinio especial avanza lentamente y mantiene al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, al frente de la contienda presidencial, de acuerdo con datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), en un contexto marcado por tensiones políticas y llamados a acelerar el proceso.
Según el CNE, Asfura lidera con 1,472,062 votos (40.29 %), seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1,443,631 sufragios (39.52 %). El organismo electoral tiene plazo hasta el 30 de diciembre para oficializar el cómputo final.
En tercer lugar se ubica la candidata del partido Libre, Rixi Moncada, quien no reconoce los resultados y ha solicitado la nulidad de las elecciones, con 700,043 votos (19.18 %), tras el escrutinio del 99.92 % de las actas.