OEH2025 descarta fraude y respalda resultados divulgados por el CNE

Tegucigalpa, Honduras.

Según el informe presentado este jueves, el ejercicio de Verificación de Procesos y Resultados Electorales (PRVT) permitió comprobar que "no hay evidencia de fraude en las etapas observadas" y que "la transmisión y totalización de resultados se realizaron conforme a las proyecciones verificadas", según se detalla el comunicado oficial.

Los Observadores Electorales por Honduras 2025 (OEH2025) afirmaron este viernes que no existe evidencia de fraude electoral tras realizar un ejercicio independiente de verificación de procesos y resultados.

En la verificación, OEH2025 constató una alta coincidencia entre los votos emitidos en las juntas receptoras y los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

OEH2025 explicó que, durante la jornada electoral y los días posteriores, la contienda presidencial se mantuvo cerrada entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, sin que en ese momento fuera posible proyectar un ganador, situación que consideran acorde con los datos verificados.

Como parte de esta fase adicional, OEH2025 logró cotejar fotografías de actas de cierre presidencial enviadas por observadores correspondientes al 86.5 % de su muestra con las actas divulgadas oficialmente en la plataforma electoral.

El informe señala que en el 99.7 % de los casos se encontró plena consistencia entre las actas observadas, las copias publicadas por el CNE y los votos registrados, lo que refuerza la confiabilidad del proceso de transmisión y totalización de resultados.

Solo en tres actas, equivalentes al 0.3 %, se detectaron diferencias menores, las cuales, según OEH2025, responden a "ajustes aritméticos menores, posibles errores de sistema o discrepancias en copias aportadas por partidos políticos, sin que se puedan establecer patrones de manipulación sistemática".

En ese sentido, subrayó que "las diferencias encontradas son mínimas y no constituyen evidencia de fraude", reiterando que la integridad de los resultados debe evaluarse dentro del marco legal completo del proceso electoral.