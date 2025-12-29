  1. Inicio
OEA valida resultados electorales en Honduras a horas del vencimiento del plazo legal

La OEA aseguró que los resultados electorales en Honduras reflejan la voluntad ciudadana y no halló fraude determinante.

  29 de diciembre de 2026
  • Lesly Chambasis
Eladio Loizaga llamó a agilizar el proceso de escrutinio, garantizando las medidas de trazabilidad que otorguen certeza..

 Foto de archivo
Tegucigalpa, Honduras.

A pocas horas de que venza el plazo legal para la declaratoria oficial de las elecciones generales de 2025, la Organización de los Estados Americanos (OEA) afirmó este lunes que los resultados del proceso electoral en Honduras reflejan la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas.

A través de un pronunciamiento divulgado en su cuenta oficial de X, la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE-OEA) señaló que, tras el análisis del escrutinio realizado, no se identificaron indicios de fraude determinante que comprometan la legitimidad de los comicios generales.

“La MOE-OEA validó los resultados electorales en Honduras, al señalar que el escrutinio refleja la voluntad ciudadana”, expresó el organismo, en referencia al proceso de conteo y verificación de votos llevado a cabo por las autoridades electorales.

En su mensaje, la misión reconoció que el país atraviesa un contexto de tensión poselectoral, pero hizo un llamado a los distintos actores políticos y sociales a dejar atrás la polarización y a contribuir a la estabilidad democrática.

Asimismo, la OEA instó a que cualquier inconformidad con los resultados sea canalizada exclusivamente por las vías legales e institucionales establecidas, como mecanismo para preservar el orden constitucional y la confianza en el sistema electoral.

El pronunciamiento internacional se produce en un momento clave, cuando está por concluir el plazo establecido por la ley para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emita la declaratoria oficial de los resultados generales, en medio de debates políticos y cuestionamientos sobre el avance del escrutinio en algunos niveles electivos.

Con el 99,93 % de las actas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el pasado 24 de diciembre como ganador al conservador Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, con el 40,27 % de los votos, apenas 0,74 puntos porcentuales por delante de Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Claves del proceso electoral en Honduras: recta final del plazo legal

Esa mínima diferencia desató impugnaciones, obligó a abrir un escrutinio especial de casi 2.800 actas y mantiene a la autoridad electoral avanzando contra reloj para proclamar a los vencedores de los restantes cargos en disputa —alcaldes y diputados—, ya que por ley tiene plazo hasta el 30 de diciembre para oficializar los resultados completos.

La recta final del CNE

Si el CNE no proclama los resultados definitivos, el asunto pasará al Parlamento, cuyo presidente, Luis Redondo, del Partido Libre, ha advertido que la Comisión Permanente convocará al pleno para realizar “el escrutinio de cada una de las Juntas Receptoras de Votos (JRV)”, un escenario que la oposición tilda de inconstitucional.

La Comisión Permanente, con amplios poderes, fue instalada el 31 de octubre por Redondo, quien no convoca sesiones plenarias desde finales de agosto.

