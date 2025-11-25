OEA discute situación electoral de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Organización de Estados Americanos (OEA) discute este martes en sesión extraordinaria la situación política y electoral de Honduras a cinco días de las elecciones generales 2025. La sesión cuenta con la participación de Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), y Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Los Estados miembros del Consejo Permanente de la OEA solicitaron la referida sesión extraordinaria. La Misión Permanente de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos comunicó que respaldaron la convocatoria del Consejo Permanente.

¿Qué dijo Marlon Ochoa?

Marlon Ochoa expresó, ante los cuerpos diplomáticos, haber entregado supuestos audios que pretenderían un fraude electoral en los comicios del 30 de noviembre. "El diputado Tomás Zambrano sugiere crear una crisis para que se desconozcan los resultados", puntualizó el representante del Partido Libre en el CNE. Ochoa dio lectura textual a una de transcripciones de las grabaciones, que ha sido calificadas por la oposición como archivos fabricados con Inteligencia Artificial. Agregó que "en estas grabaciones se escucha a la consejera López afirmar que 'de que tienen que llegar tarde los resultados, deben llegar tarde'".

Participación de Mario Morazán

El magistrado Mario Morazán expuso lo que calificó fueron las ilegalidades del pleno del TJE, lo anterior en referencia a las convocatorias que no atendió, entre otras temáticas. Morazán cuestionó las acciones del presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, justificando paso a paso por qué no atendió los llamados y solicitudes emitidas para su integración a las reuniones. “Yo reclamé y pedí explicaciones sobre las solicitudes y no recibí respuestas”, subrayó el también representante del oficialismo en el TJE.

Críticas al accionar del Congreso hondureño