  1. Inicio
  2. · Honduras

Odir Fernández pide a Xiomara Castro aceptar resultados y llamar a la paz social

"Estoy consciente que este mensaje va a pasar factura a mi familia y nuestra seguridad, pero Honduras requiere serenidad, responsabilidad histórica y respeto al mandato ciudadano", expresó el rector de la Unah, Odir Fernández

Odir Fernández pide a Xiomara Castro aceptar resultados y llamar a la paz social

Fernández sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar la paz y la estabilidad.

 Foto de Archivo
Tegucigalpa, Honduras.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, instó este miércoles 17 de noviembre a la presidenta Xiomara Castro a aceptar con dignidad los resultados electorales del pasado 30 de noviembre y a promover un cierre institucional responsable que priorice la paz social y la estabilidad del país.

A través de un pronunciamiento publicado en la red social X, Fernández expresó su preocupación por lo que calificó como una falta de empatía del Ejecutivo frente a la voluntad popular expresada en las urnas, donde, según afirmó, la ciudadanía manifestó un claro rechazo a la actual administración.

Cossette López: "Solo falta que le metan fuego al CNE"

"Expreso una preocupación compartida por amplios sectores de la ciudadanía: la falta de empatía y de disposición para aceptar con dignidad los resultados del 30 de noviembre", dijo Fernández.

El rector advirtió que la convocatoria a colectivos, militancia y organismos de base podría generar confrontación social, señalando que en muchos casos estas movilizaciones responden más a la necesidad que a la convicción.

"Este tipo de llamados, lejos de fortalecer la democracia, puede derivar en confrontación social. Quienes hemos ejercido función pública sabemos que el deber primario del Estado es promover la paz y la estabilidad, no profundizar tensiones", aseguró.

Garantizar la paz

Fernández sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar la paz y la estabilidad, especialmente en un contexto económico sensible, donde el comercio formal e informal depende de la certidumbre para que miles de familias puedan cumplir compromisos básicos.

Asimismo, calificó como alarmante la existencia de amenazas, aunque provengan de sectores minoritarios, desde ámbitos de la fuerza pública contra periodistas y ciudadanos críticos del oficialismo, prácticas que consideró incompatibles con un Estado democrático y de derecho.

En su mensaje, recordó que el ciclo político se reabre en dos años y medio, y señaló que el partido Libertad y Refundación (Libre) solo podrá aspirar a ser nuevamente una opción si antepone los intereses nacionales y realiza un cierre gubernamental responsable.

Desde su rol académico, Fernández defendió el pensamiento crítico como una herramienta legítima para evaluar la gestión pública, subrayando que el disenso no convierte a los ciudadanos en adversarios, sino que fortalece la democracia.

"Retraso del escrutinio solo beneficia a Libre”, dice Contreras

Finalmente, hizo un llamado a preservar y fortalecer la institucionalidad, exhortando a que se giren instrucciones claras para que los funcionarios actúen con probidad y no dispongan de recursos públicos como si se tratara de una despedida anticipada.

El rector reconoció que su pronunciamiento podría tener repercusiones personales y familiares, pero aseguró que Honduras necesita serenidad, responsabilidad histórica y respeto al mandato ciudadano, señalando que aún es posible honrar ese deber.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias