Odir Fernández pide a Xiomara Castro aceptar resultados y llamar a la paz social

Tegucigalpa, Honduras.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, instó este miércoles 17 de noviembre a la presidenta Xiomara Castro a aceptar con dignidad los resultados electorales del pasado 30 de noviembre y a promover un cierre institucional responsable que priorice la paz social y la estabilidad del país.

A través de un pronunciamiento publicado en la red social X, Fernández expresó su preocupación por lo que calificó como una falta de empatía del Ejecutivo frente a la voluntad popular expresada en las urnas, donde, según afirmó, la ciudadanía manifestó un claro rechazo a la actual administración.

"Expreso una preocupación compartida por amplios sectores de la ciudadanía: la falta de empatía y de disposición para aceptar con dignidad los resultados del 30 de noviembre", dijo Fernández. El rector advirtió que la convocatoria a colectivos, militancia y organismos de base podría generar confrontación social, señalando que en muchos casos estas movilizaciones responden más a la necesidad que a la convicción. "Este tipo de llamados, lejos de fortalecer la democracia, puede derivar en confrontación social. Quienes hemos ejercido función pública sabemos que el deber primario del Estado es promover la paz y la estabilidad, no profundizar tensiones", aseguró.

Garantizar la paz

Fernández sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar la paz y la estabilidad, especialmente en un contexto económico sensible, donde el comercio formal e informal depende de la certidumbre para que miles de familias puedan cumplir compromisos básicos.

Señora Presidenta @XiomaraCastroZ con el respeto debido a su alta investidura y a su condición de mujer que ha alcanzado la primera magistratura del Estado, expreso una preocupación compartida por amplios sectores de la ciudadanía: la falta de empatía y de disposición para... https://t.co/HGR9LrEZl4 — Odir Fernández (@UNAH_Rectoria) December 17, 2025

Asimismo, calificó como alarmante la existencia de amenazas, aunque provengan de sectores minoritarios, desde ámbitos de la fuerza pública contra periodistas y ciudadanos críticos del oficialismo, prácticas que consideró incompatibles con un Estado democrático y de derecho. En su mensaje, recordó que el ciclo político se reabre en dos años y medio, y señaló que el partido Libertad y Refundación (Libre) solo podrá aspirar a ser nuevamente una opción si antepone los intereses nacionales y realiza un cierre gubernamental responsable. Desde su rol académico, Fernández defendió el pensamiento crítico como una herramienta legítima para evaluar la gestión pública, subrayando que el disenso no convierte a los ciudadanos en adversarios, sino que fortalece la democracia.