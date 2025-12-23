Observadores de la OEA piden investigar ataques en medio del escrutinio

Tegucigalpa, Honduras

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) en Honduras condenó este martes "enérgicamente" las agresiones sufridas el lunes por ciudadanos hondureños que participaban en el escrutinio especial y exhortó al Estado a investigar los hechos con celeridad.

En un mensaje divulgado en la red social X, la MOE/OEA advirtió que los incidentes constituyen "un punto límite en la creciente escalada de violencia" que ha acompañado el proceso de conteo, y llamó a los liderazgos políticos a asumir "una actitud responsable con el país y su futuro, que evite nuevas expresiones de violencia y garantice la continuidad democrática".

El pronunciamiento de la MOE/OEA se produce tras el ataque ocurrido el lunes contra militantes del conservador Partido Nacional, tres de los cuales resultaron heridos al término de su jornada en el escrutinio especial que realiza el Consejo Nacional Electoral (CNE).