Nasry Asfura en su primera entrevista como presidente electo: Trump, JOH y primeras decisiones de su gobierno

Tegucigalpa.

A dos días de haber sido proclamado oficialmente ganador de las elecciones generales, Nasry Asfura Zablah, presidente electo de Honduras, ofreció su primera entrevista internacional, en la que abordó los principales ejes de su futura administración. Asfuro se refirió a reformas electorales, política exterior, seguridad, migración, Juan Orlando Hernández, Donald Trump y Salvador Nasralla.

La conversación fue concedida a CNN, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializara su triunfo el pasado 24 de diciembre. Asfura asumirá la Presidencia el 27 de enero.

Elecciones

En el ámbito interno, el mandatario electo reconoció deficiencias en el proceso electoral y planteó la necesidad de revisar la normativa vigente. “No puedo ver hacia atrás, tengo que ver un futuro en los próximos cuatro años y cumplirle a la gente... sí creo que hay que revisar la Ley Electoral”, expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Sobre la transmisión de resultados, señaló que la empresa encargada fue seleccionada por unanimidad del pleno del CNE y evitó atribuir responsabilidades directas. Aseguró que su postura durante el escrutinio buscó preservar la estabilidad del país. “En ningún momento salí a decir que había ganado, para darle paz y confianza a Honduras... hubo problemas y hay que corregirlos”, afirmó.

Nasralla

Respecto a los cuestionamientos del excandidato liberal Salvador Nasralla, Asfura manifestó respeto por su posición y recordó que aún continúan procesos electorales en otros niveles. “Él sabrá qué decisiones tomará... yo vengo trabajando hace más de 30 años y me siento satisfecho con mi equipo”, indicó.

Trump y Estados Unidos

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la relación bilateral con Estados Unidos, país que calificó como el principal socio comercial de Honduras. Asfura destacó la importancia del TPS, las remesas y el comercio exterior. “Un tuit del presidente Donald Trump ya vimos lo que puede significar... nuestro mayor socio comercial es Estados Unidos y tenemos más de 55 mil hondureños bajo el TPS”, señaló.

Sobre el respaldo público del expresidente estadounidense, lo calificó como inesperado. “Fue algo espontáneo y me impresionó... hay que poner las necesidades de Honduras primero”, dijo, al tiempo que mencionó temas prioritarios como migración, aranceles, inversión y empleo. También confirmó acercamientos con funcionarios estadounidenses, incluido el secretario Marco Rubio, y adelantó que buscará fortalecer la cooperación económica y migratoria.

China, Venezuela y Centroamérica

En política exterior, Asfura adoptó un tono cauteloso sobre la relación con la República Popular China, evitando confirmar un eventual rompimiento diplomático. “Una vez entrando al gobierno hay que analizar los compromisos y buscar las mejores decisiones para Honduras”, sostuvo. Sobre Venezuela, fue más directo al condicionar las relaciones diplomáticas al respeto de la democracia y los derechos humanos. “Donde no hay democracia es difícil mantener un tipo de relación”, expresó. En cuanto a Nicaragua, afirmó haber sostenido conversaciones con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, enfocadas —según dijo— en la estabilidad regional. También confirmó contactos con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y mencionó que espera dialogar con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele.

Juan Orlando Hernández y seguridad