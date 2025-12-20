Nasry Asfura sigue líder en los conteos este sábado

Tegucigalpa.

Con el avance del escrutinio especial en Honduras este sábado se mantiene líder el candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura. Con el 99,87 % de las actas escrutadas, Asfura lidera los resultados con el 40,28 % de los votos, contra el 39,58 % de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, mientras que la candidata del gobernante del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, es tercera con 19,13 %, luego de que el jueves se reinició el conteo especial de votos con 2.792 actas electorales con inconsistencias.

En medio de la incertidumbre que todavía prevalece en Honduras, aunque en menor grado desde que el jueves la presidenta, Xiomara Castro, anunció que aceptará los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y que habrá una transición pacífica el 27 de enero de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el viernes en su página web que "revocó las visas de Mario Morazán", un magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), "por socavar la democracia en Honduras al obstaculizar el recuento de votos".

ONG pide escrutinio "transparente"

La organización humanitaria Cristosal hizo este viernes un "llamado urgente" para que el escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias en Honduras se realice de manera "transparente, pacífica y conforme a la ley electoral", y dijo que la voluntad popular expresada en las urnas "no se negocia". El escrutinio especial debe realizarse de "forma transparente, pacífica y conforme a la ley electoral, como única vía legítima para proteger la voluntad popular expresada en las urnas", subrayó Cristosal en un comunicado.