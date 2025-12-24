Nasry Asfura emite su primer mensaje como presidente electo

Tegucigalpa, Honduras.

Nasry “Tito” Asfura ofreció la noche del 24 de diciembre su primer mensaje como presidente electo de Honduras, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declarara ganador de las elecciones generales de 2025, en un pronunciamiento marcado por llamados a la reconciliación, la unidad y la paz. En su mensaje, emitido en el marco de la Nochebuena, Asfura apeló al simbolismo de la fecha y al valor de la convivencia entre los hondureños. “Honduras, en Nochebuena celebramos el nacimiento de Jesús, el Príncipe de la Paz, y su llegada nos recuerda que el amor es más poderoso que cualquier división”, expresó.

El presidente electo llamó a dejar atrás las diferencias surgidas durante el proceso electoral y a reconocerse como una sola nación. "Que esta Navidad nos encuentre más humanos y más hermanos. Es tiempo de reconciliación, de unidad y de paz. Debemos reconocernos como lo que somos: una sola familia hondureña", afirmó. Asfura agradeció el respaldo recibido en las urnas y manifestó su compromiso de trabajar por el país durante el próximo período presidencial. "Hoy, con profunda gratitud y asumiendo el honor de poder servirles, les extiendo mi mano para caminar juntos, con firme determinación, y trabajar sin descanso por Honduras. No les voy a fallar", señaló. El mensaje concluyó con una invocación religiosa y un mensaje de afecto al país. "Dios los bendiga, y bendiga Dios la pródiga tierra en que nací", agregó.

Declaratoria presidencial