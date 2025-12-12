Nasry Asfura pide al CNE: “Que la revisión de actas sea televisada y pública”

Tegucigalpa, Honduras.

Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, solicitó este viernes que el proceso de revisión de las actas con inconsistencias, a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), sea transmitido de manera pública y televisada, con el objetivo de garantizar transparencia y confianza en los resultados electorales. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, Asfura planteó que el escrutinio especial cuente además con la presencia de representantes de la sociedad civil, iglesias, medios de comunicación y organismos internacionales. El aspirante presidencial también pidió que los delegados de los tres partidos políticos involucrados en el proceso electoral realicen su labor con apego a la ley, para evitar dudas sobre los resultados finales.

Según expresó, una revisión transparente permitiría que el próximo gobierno pueda trabajar "en paz y tranquilidad por Honduras", en un contexto marcado por lo ajustado de la contienda electoral. Asfura aseguró que mantiene una actitud de calma frente al proceso postelectoral y reiteró su confianza en el desarrollo institucional del país. "Aquí estoy tranquilo y sereno", escribió, al recordar una frase atribuida a un expresidente.

Pido que la revisión de las actas con inconsistencia que hará el CNE sea televisado y transmitido públicamente.



Que también haya presencia de la sociedad civil, las iglesias, los medios de comunicación y organismos internacionales.



Que los delegados de los tres partidos... — Papi a la Orden (@titoasfura) December 13, 2025

El candidato nacionalista concluyó su mensaje con un llamado a la unidad y una invocación religiosa al señalar: “Dios bendiga Honduras”. El pronunciamiento de Asfura se produce en momentos en que el CNE se prepara para iniciar la revisión de actas que presentan inconsistencias, un procedimiento clave para la definición oficial de los resultados de las recientes elecciones generales. Diversos sectores nacionales e internacionales han señalado la importancia de que este proceso se realice con transparencia, observación y respeto a la normativa electoral vigente.

Escrutinio especial

El CNE iniciará un escrutinio especial de 2,773 actas que presentan inconsistencias, un proceso clave debido a lo estrecho de los resultados en la contienda presidencial.