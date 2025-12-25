¿Se retira? Nasralla revela su futuro en la política

Tegucigalpa.

Tras la derrota en las elecciones generales de 2025, el candidato presidencial Salvador Nasralla aseguró que no se retirará de la política ni del Partido Liberal, pese a los resultados oficiales que dieron como ganador a Nasry Asfura por un estrecho margen. Nasralla, ingeniero de profesión, participa en la política desde las elecciones de 2013 y en 2025 disputó su tercera candidatura presidencial. El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el pasado 24 de diciembre a Asfura como vencedor de los comicios, con una diferencia superior a los 25 mil votos.

De acuerdo con los datos oficiales, Asfura obtuvo el 40.26% de los votos, mientras que Nasralla alcanzó el 39.54%, con el 97.86% de las actas escrutadas. Sin embargo, el conteo especial aún no ha concluido y persisten denuncias de irregularidades. Las críticas provienen principalmente del consejero Marlon Ochoa, representante del Partido Libertad y Refundación (Libre), quien ha cuestionado la legalidad del proceso y denunció la supuesta gestación de un “golpe de Estado electoral”.

Durante una conferencia de prensa, ayer, en la sede del Partido Liberal, Nasralla rechazó la idea de abandonar la política y reafirmó su permanencia en el liberalismo. "Le digo a los liberales: yo no me voy a retirar del Partido Liberal. Yo conseguí un millón y medio de votos pese a que me hicieron fraude", afirmó.