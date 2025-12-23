  1. Inicio
Nasralla envía carta a Trump: "Su voz importa en Honduras"

En la carta, el candidato aclara su posición política e ideológica, reiterando su “oposición histórica al comunismo”

Según lo compartido por el propio Nasralla, en la misiva solicita a Trump un pronunciamiento público a favor de un conteo total.
Tegucigalpa.

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, confirmó que remitió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitando su respaldo público a un proceso de conteo completo y verificable de los votos emitidos el pasado 30 de noviembre.

De acuerdo con lo expuesto por el aspirante liberal, la comunicación plantea la necesidad de un pronunciamiento que respalde la transparencia del proceso electoral hondureño, ante lo que considera limitaciones en la revisión de actas y papeletas.

En el documento, Nasralla señala que la postura del mandatario estadounidense tiene peso en el escenario político nacional y plantea que un llamado externo podría contribuir a fortalecer la confianza ciudadana en el proceso.

“La voz del presidente Trump importa en Honduras”, expresó el candidato al referirse al contenido de la misiva, en la que solicita un pronunciamiento “claro y público” a favor del conteo total de los votos.

El presidenciable argumenta que el sistema electoral enfrenta un momento crítico debido a decisiones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), las cuales —según su postura— han restringido el alcance del escrutinio especial y generado cuestionamientos sobre la inclusión de todos los sufragios.

Nasralla sostuvo que su solicitud no busca beneficiar a una candidatura en particular, sino asegurar que los resultados reflejen de manera íntegra la voluntad expresada en las urnas.

“La inacción puede causar un daño duradero a la democracia, pero una postura firme puede conducir a una salida justa y definitiva que refleje la verdadera voluntad popular del pueblo hondureño”, concluye Nasralla.

Hasta el momento, no se ha informado de una respuesta oficial por parte del gobierno estadounidense a la comunicación enviada por el candidato liberal.

