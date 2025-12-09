Nasralla cuestiona resultados de las elecciones y anuncia reunión con el CCEPL

El candidato presidencial Salvador Nasralla, del Partido Liberal, se pronunció este martes mediante una conferencia de prensa en torno a los resultados preliminares de las elecciones generales, los cuales ya se encuentran en su recta final.
Según Nasralla, los resultados han sido alterados en el CNE a través de algoritmos y no corresponden con los datos que posee el Partido Liberal.
“La plataforma que emitió los resultados es incompatible con los datos reales de las actas físicas”; también argumentó que esas inconsistencias se podrían demostrar.
Asimismo, exigió el conteo voto por voto; no obstante, agregó que el escrutinio especial también está arreglado, manipulado y no genera confianza.
Nasralla también informó que el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal se reunirá en las próximas horas para determinar si se movilizan a las calles para denunciar lo ocurrido en estas elecciones.
Por su parte, según el último cómputo del CNE, con el 99,40 % escrutado, el candidato del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, encabeza los resultados con 1.298.835 votos (40,52 %), seguido del candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 1.256.428 votos (39,48 %).
Hasta ahora, Asfura aventaja a Nasralla con 42.407 votos.