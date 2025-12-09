  1. Inicio
  2. · Honduras

Nasralla cuestiona resultados de las elecciones y anuncia reunión con el CCEPL

El presidenciable del Partido Liberal también exigió el conteo voto por voto.

Nasralla cuestiona resultados de las elecciones y anuncia reunión con el CCEPL

Nasralla junto a simpatizantes y miembros del Partido Liberal este martes en Tegucigalpa.
Tegucigalpa

El candidato presidencial Salvador Nasralla, del Partido Liberal, se pronunció este martes mediante una conferencia de prensa en torno a los resultados preliminares de las elecciones generales, los cuales ya se encuentran en su recta final.

Según Nasralla, los resultados han sido alterados en el CNE a través de algoritmos y no corresponden con los datos que posee el Partido Liberal.

“La plataforma que emitió los resultados es incompatible con los datos reales de las actas físicas”; también argumentó que esas inconsistencias se podrían demostrar.

Asimismo, exigió el conteo voto por voto; no obstante, agregó que el escrutinio especial también está arreglado, manipulado y no genera confianza.

Gobierno de Trump dice que no hay "ninguna evidencia" de fraude electoral en Honduras

Nasralla también informó que el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal se reunirá en las próximas horas para determinar si se movilizan a las calles para denunciar lo ocurrido en estas elecciones.

Por su parte, según el último cómputo del CNE, con el 99,40 % escrutado, el candidato del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, encabeza los resultados con 1.298.835 votos (40,52 %), seguido del candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 1.256.428 votos (39,48 %).

Hasta ahora, Asfura aventaja a Nasralla con 42.407 votos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias