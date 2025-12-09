Nasralla cuestiona resultados de las elecciones y anuncia reunión con el CCEPL

Tegucigalpa

El candidato presidencial Salvador Nasralla, del Partido Liberal, se pronunció este martes mediante una conferencia de prensa en torno a los resultados preliminares de las elecciones generales, los cuales ya se encuentran en su recta final.

Según Nasralla, los resultados han sido alterados en el CNE a través de algoritmos y no corresponden con los datos que posee el Partido Liberal.

“La plataforma que emitió los resultados es incompatible con los datos reales de las actas físicas”; también argumentó que esas inconsistencias se podrían demostrar.

Asimismo, exigió el conteo voto por voto; no obstante, agregó que el escrutinio especial también está arreglado, manipulado y no genera confianza.