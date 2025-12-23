Nacionalistas celebran mientras esperan declaratoria del CNE

Tegucigalpa, Honduras

La concentración se produjo minutos después de que, por mayoría de votos, el CNE aprobara este 23 de diciembre avanzar con la declaratoria oficial de las elecciones generales a nivel presidencial, decisión adoptada tras la salida del consejero Marlon Ochoa de la sesión del pleno.

Militantes del Partido Nacional y candidatos a diputados se congregaron la noche de este martes en el búnker nacionalista en Tegucigalpa, donde expresaron su respaldo al candidato presidencial Nasry “Tito” Asfura , a la espera del anuncio oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la declaratoria presidencial .

En el búnker nacionalista, simpatizantes y dirigentes mostraron alegría y júbilo ante la inminente oficialización de los resultados; sin embargo, las autoridades electorales no han precisado la hora en que se realizará el anuncio público de la declaratoria.

La decisión del órgano electoral fue respaldada por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, quienes votaron a favor de emitir los resultados “con los datos que hasta este momento se tienen”, conforme al oficio remitido por la Secretaría General del CNE.

La votación se dio luego de que Marlon Ochoa denunciara presuntas irregularidades en el proceso electoral, manifestara su desacuerdo con la declaratoria y anunciara su retiro de la reunión del pleno.

De acuerdo con el organismo electoral, Asfura obtuvo en el último corte 1,475,913 votos (40.28 %), seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1,447,750 sufragios (39.51 %). El CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para oficializar el cómputo final.

En tercer lugar se ubicó la candidata del partido Libre, Rixi Moncada, quien no reconoce los resultados y ha solicitado la nulidad de las elecciones, con 700,400 votos (19.20 %), tras el escrutinio del 99.92 % de las actas.

Mientras el CNE avanza en el cierre del proceso electoral a nivel presidencial, el ambiente político se mantiene expectante, con sectores partidarios aguardando la comunicación oficial que confirme el resultado de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.