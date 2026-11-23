La Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiarios Finales, publicada el 3 de julio de 2026 mediante el Decreto No. 127-2026, busca fortalecer la lucha contra la corrupción y el lavado de activos. Además, pretende reforzar la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros y convertir a Honduras en un destino más atractivo para la inversión.
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Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.