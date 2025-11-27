Más mujeres votarán en 2025, pero sufren pobreza, violencia y desigualdad

San Pedro Sula, Cortés

Las mujeres son mayoría en Honduras y también en el padrón electoral. Representan el 53.4% de la población del país y serán el grupo mayoritario entre las personas habilitadas para votar en las elecciones generales de 2025. En Honduras, más de 6.5 millones de ciudadanos están habilitados para votar este próximo 30 de noviembre: el 52.3% son mujeres y el 47.7% son hombres. En los 18 departamentos, las mujeres conforman la mayor parte del electorado, por lo que su participación será decisiva en el resultado electoral a nivel nacional. Además, 800,000 jóvenes votarán por primera vez, en su mayoría mujeres.

“Vamos a votar todas y cada una de las mujeres de Honduras, somos la gran mayoría olvidada, tenemos el poder del cambio social”, declaró Anabel Gallardo, presidenta del Cohep. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) dio a conocer el boletín de mercado laboral por género 2025, que analiza los desafíos que enfrentan las mujeres y las oportunidades que se deben impulsar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La pobreza afecta al 63.2% de las mujeres hondureñas, el porcentaje más alto de la región. En El Salvador, la pobreza afecta al 62.8% de las mujeres y en Costa Rica al 56.8%. El promedio regional es de 27.8% de mujeres en pobreza y 23.8% de hombres. “Esta cifra revela desigualdad y condiciona las oportunidades y el desarrollo del país. Un país que mantiene a la mujer menospreciada es un país que nunca saldrá de los niveles más bajos de riqueza, igualdad y democracia”, dijo Gallardo.

Desigualdad en el mercado laboral

En cuanto al mercado laboral, sigue siendo muy limitado para las mujeres hondureñas. La tasa de participación de los hombres es del 73.9%, mientras que la de las mujeres es del 40.9%, una brecha persistente en el acceso al empleo. Solo el 40.9% de las mujeres mayores de 15 años está incorporada al mercado laboral, alrededor de 1.5 millones. Este comportamiento se ha mantenido prácticamente sin cambios en los últimos cuatro años, sin avances significativos. De los 3,724,971 hondureños con empleo, 2,245,198 son hombres y 1,479,772 son mujeres. El 30.5% de las mujeres y el 18.0% de los hombres trabajan en el comercio; el 16.5% de las mujeres y el 11.5% de los hombres en la manufactura; y el 10.7% de las mujeres y el 2.2% de los hombres en hoteles y restaurantes. La tasa de desempleo femenino es de 6.5% (103,526 mujeres), mayor que la de los hombres (4.4%). Más de 122,000 mujeres han dejado de buscar empleo, superando ampliamente el desaliento masculino (57,000 hombres). Unas 656,690 mujeres trabajan en condiciones de subempleo, es decir, con pocos ingresos y pocas horas de trabajo. El 73% de las mujeres ocupadas no tiene acceso a seguridad social.

Cifra de feminicidios se redujo, pero sigue siendo alarmante

En 2024 se registraron 240 muertes de mujeres de forma violenta. La violencia contra mujeres y niñas mostró una reducción respecto a 2023, pero los datos continúan siendo alarmantes. Siete de cada diez muertes son categorizadas como femicidios. Una mujer pierde la vida de forma violenta en el país cada 36 horas y 30 minutos. El 47.9% de las víctimas tenía entre 15 y 34 años. “Los femicidios continúan arrebatando vidas, destrozando familias, arrasando con las oportunidades de nuestros compatriotas, en una Honduras que sigue siendo de los países con mayores índices de violencia letal contra las mujeres en la región”, añadió Anabel Gallardo.