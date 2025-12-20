MOE UE pide celeridad en el escrutinio y el cese de interrupciones a los partidos

Tegucigalpa, Honduras.

Mientras se realiza el escrutinio especial con normalidad en el Centro Logístico Electoral (CLE), la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) hizo este sábado un enérgico llamado a los actores políticos para respetar la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 30 de noviembre.

La organización enfatizó la urgencia de finalizar el proceso electoral sin más contratiempos, tras detectar obstáculos previos en la administración de los comicios.



​​​​​​​"La MOE UE considera que, hasta la fecha, el escrutinio de votos se ha llevado a cabo de forma transparente, y que todos los partidos políticos han tenido acceso a la totalidad de las actas electorales desde su inicio", dijeron en un comunicado.



La MOE UE pide celeridad

Durante el desarrollo del escrutinio especial, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea señaló la importancia de que este proceso continúe sin interrupciones ni anulaciones intencionales de actas que puedan incidir en los resultados de las elecciones presidenciales. Asimismo, instó a los actores políticos a colaborar para agilizar el conteo y a utilizar los mecanismos legales establecidos para plantear cualquier cuestionamiento sobre los resultados. Asimismo, la MOE UE recordó a las autoridades estatales que tienen "la responsabilidad de garantizar que los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) así como los funcionarios de la administración electoral puedan desempeñar sus funciones sin restricciones y en un entorno libre de intimidación".

