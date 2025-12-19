Ministerio Público indaga en fallas y denuncias tras elecciones generales

El Ministerio Público anunció este viernes el inicio de una serie de investigaciones relacionadas con hechos ocurridos antes, durante y después de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, a partir de denuncias públicas y reportes recibidos tras la jornada electoral.
Las diligencias son coordinadas por la Unidad Contra Delitos Electorales (Uecde) y están orientadas a esclarecer posibles irregularidades vinculadas al desarrollo del proceso electoral y a los sistemas tecnológicos utilizados para la transmisión y divulgación de resultados.
Entre los principales aspectos bajo investigación figuran el uso y funcionamiento del sistema biométrico, así como las interrupciones y fallas registradas en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep).
El Ministerio Público también indaga la existencia de actas con resultados en cero, así como actas que habrían quedado supuestamente retenidas o sin ser procesadas dentro del sistema informático.
— Ministerio Público (@MP_Honduras) December 19, 2025
De igual manera, las pesquisas incluyen un análisis sobre posibles conexiones del sistema de divulgación de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) con instituciones ajenas al ente rector de los comicios, un extremo que, de confirmarse, podría tener implicaciones legales y constitucionales.
La Fiscalía investiga la difusión de mensajes de texto que presuntamente habrían tenido un efecto coercitivo en el electorado. Asimismo, se realiza el análisis de audios y su contenido, junto con la identificación de eventuales actores que pudieron haber ejercido influencia indebida en la toma de decisiones durante el proceso electoral.
Dada la relevancia constitucional de los hechos señalados, el Ministerio Público instruyó a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución a efectuar un examen exhaustivo de la información recabada y a dar seguimiento a las investigaciones, con el objetivo de garantizar la tutela judicial efectiva y la protección de los derechos fundamentales.