Milton impactó con vientos destructores

TAMPA. Los primeros desastres dejados por Milton se verán con la luz de este nuevo día.

Ayer, tras perder intensidad y convertirse en huracán categoría tres, comenzó a hacerse sentir desde las primeras horas de la mañana.

Las lluvias, el fuerte oleaje y los vientos racheados, además de la formación de al menos 19 tornados, eran el preaviso de lo que estaba por venir. Uno de los tornados más significativos cruzó la carretera interestatal I-75, afectando directamente las áreas entre los condados de Broward y Palm Beach.

Tal como se preveía, Sarasota y la bahía de Tampa fueron su puerta de entrada a la península.

Mucho antes de que Milton tocara tierra en este sureño estado ya se contabilizaban más de 500,000 viviendas y edificios que se han quedado sin electricidad.

En una rueda de prensa ofrecida anoche, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmó que hasta el momento ha sido confirmada la formación de por lo menos 19 tornados, especialmente en el centro y sur del estado, en anticipación a la llegada de Milton, previsiblemente como un ciclón de categoría 3.

La agencia estatal de emergencias informó por su parte que en las últimas horas han resultado destrozadas hasta unas 125 viviendas, en su mayoría casas móviles.

DeSantis señaló que a estas alturas ya es muy peligroso evacuar, en vista de las deterioradas condiciones que se registran en Florida, y lo mejor era sortear el huracán de la mejor manera posible.

Anoche, unos 780,000 clientes de este estado se quedaron sin energía, de acuerdo con la contabilidad de la web especializada PowerOutage, con los condados de Pinellas, Manatee y Hillsborough como los más afectados.

En anticipación a su llegada, las autoridades locales declararon una orden de evacuación obligatoria para más de 5 millones de personas y más de 30,000 fueron albergadas en refugios abiertos por las autoridades estatales en los condados que se hallaban más en riesgo de inundaciones.

Conforme al boletín de las 20.00 hora local (00:00 GMT) del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE UU, Milton se hallaba próximo a tocar tierra en el oeste de Florida, apenas a 30 kilómetros (20 millas) al oeste-suroeste de la ciudad de Sarasota.

Avanzaba hacia el este-noreste a 24 kilómetros por hora (15 millas) y con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora (120 millas); es decir, como un huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de 5.

De acuerdo con el centro meteorológico, se prevé que Milton atraviese la península de Florida como un huracán y que el jueves alcance debilitado el Atlántico, para luego convertirse en un “ciclón extratropical” la noche de ese día. Según la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos (Noaa), la temporada de huracanes en el Atlántico, que comenzó oficialmente el 1 de junio, podría tener una actividad “por encima” del promedio, con entre 8 y 13 huracanes, de los cuales entre 4 y 7 serían de categoría mayor.

Desde que comenzó la temporada de huracanes se han formado nueve: Beryl, Debby, Ernesto, Francine, Helene, Isaac, Kirk, Lesley y ahora Milton, de los cuales Beryl y Milton alcanzaron la categoría 5, la máxima en la escala de intensidad Saffir-Simpson.

Ayuda para todos. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Fema, por sus siglas en inglés) es la agencia del Gobierno de los Estados Unidos que se encarga de coordinar la respuesta federal a desastres naturales y emergencias nacionales, como inundaciones, terremotos, tornados y huracanes.

Fema trabaja en colaboración con gobiernos estatales, locales, tribales y territoriales para proporcionar asistencia antes, durante y después de los desastres.

De cara a los daños que el huracán Milton cause entre los habitantes de Florida, esta institución ha anunciado que se dará asistencia a todas las personas, indistintamente de su estatus migratorio. A través de su portal web, Fema explica que aunque el damnificado por Milton no sea ciudadano estadounidense o extranjero calificado, podría ser elegible para recibir asistencia si es padre, madre o tutor de un menor que viva con él, si cumple con los siguientes requisitos.

Puede solicitar asistencia usando el número de Seguro Social del niño. Si su hijo es ciudadano o extranjero calificado, pero no tiene número de Seguro Social, puede obtener uno y solicitar asistencia a Fema dentro de los 60 días posteriores a la declaración del desastre.

Para cualquier duda o pregunta puede llamar al 1(800) 621-3362.

En cuanto a los requisitos de elegibilidad, Fema requiere documentación que demuestre su residencia legal en Estados Unidos, como una tarjeta de residencia (“green card”), estatus de refugiado o asilado, suspensión de deportación (TPS o Daca), ingreso condicional o libertad condicional en Estados Unidos por motivos humanitarios durante al menos un año (Parole Humanitario).

También califican los extranjeros provenientes de Cuba o Haití, o aquellos con una petición de protección pendiente o aprobada debido a agresión o crueldad extrema por parte de un miembro de la familia, según el reglamento.