Miles de abonados de Copán, Ocotepeque y Santa Bárbara estarán sin energía este sábado 18 de julio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que suspenderá el servicio de energía eléctrica este sábado 18 de julio, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en varios municipios de Copán, Ocotepeque y Santa Bárbara debido a trabajos de mantenimiento y pruebas de operación de protecciones en transformadores de potencia de la subestación La Entrada.
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