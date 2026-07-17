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Miles de abonados de Copán, Ocotepeque y Santa Bárbara estarán sin energía este sábado 18 de julio

La ENEE realizará trabajos de mantenimiento en la subestación La Entrada, por lo que varios municipios de Copán, Ocotepeque y Santa Bárbara permanecerán sin energía este sábado 18 de julio

Miles de abonados de Copán, Ocotepeque y Santa Bárbara estarán sin energía este sábado 18 de julio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que suspenderá el servicio de energía eléctrica este sábado 18 de julio, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en varios municipios de Copán, Ocotepeque y Santa Bárbara debido a trabajos de mantenimiento y pruebas de operación de protecciones en transformadores de potencia de la subestación La Entrada.

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Redacción La Prensa
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