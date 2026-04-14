México es el primer consumidor de camarón cultivado en Honduras

Tegucigalpa

La industria hondureña de cultivo de camarón cerró el primer trimestre de 2026 con novedades en su mapa de exportación. Uno de los datos más relevantes es que México desplazó a la Unión Europea (UE) como destino para el camarón cultivado en Choluteca y Valle.

Así lo indica el reciente informe de mercado publicado por la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah). De enero a marzo del presente año se exportaron 19,219,018 libras, superando las 17,877,519 libras del primer trimestre de 2025.

El incremento interanual fue de 1,341,499 libras, equivalente a 7.50 puntos. Lo anterior impactó en la generación de divisas al pasar de 65,098,551 a 73,512,210 dólares, que significó $8,413,658 y 12.92% puntos porcentuales.

En cuanto a los destinos para el camarón cultivado en la zona sur de Honduras, la UE se mantuvo hasta febrero pasado como el principal mercado; sin embargo, el mes anterior México se ubicó en la primera posición.

El documento de la Andah indica que, de las 19,219,018 libras exportadas, el volumen acumulado de los envíos hacia México sumó 7,999,101 libras (41.62% del total), superando las 7,493,110 comercializadas en la Unión Europea.

La tercera y cuarta posición corresponden a Taiwán y Centroamérica con 1,457,532 y 1,162,763 libras, respectivamente, seguido de Estados Unidos con 672,300 libras, Hong Kong con 127,884 libras, China con 74,780 libras y 21,644 a otros destinos.

México ocupó en 2023 el primer lugar de destino para el camarón hondureño al exportarse 24,317,638 libras, equivalente al 32% del volumen total (78,895,657 libras).

En 2024 fue desplazado por la Unión Europea, lo que se explicó por el bloqueo aplicado por un juzgado de Sinaloa por la presunta triangulación de producto ecuatoriano, lo que fue descartado posteriormente.

De acuerdo con la Andah, el volumen exportado en 2025 ascendió a 69,037,474 libras, mayor que las 63,680,419 libras de 2024. Para 2026, las cifras preliminares revelan que la meta es de 85 millones de libras exportadas, la que se fundamenta en un incremento de 32% en la producción de biomasa (159 millones de libras).