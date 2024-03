“mentí... es difícil hablar sobre mi padre”: Fabio lobo

Nueva york, Eua. Fabio Lobo se sentía como un peón en un juego de ajedrez, pero decidido a moverse con astucia en el interrogatorio en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández.

Lobo testificó, pero esta vez menos desafiante que el jueves, cuando salpicó a su propio padre Porfirio Lobo Sosa en el narcotráfico.

El interrogatorio fue impulsado por la Fiscalía de Estados Unidos y reveló que ayudó al cartel de Los Cachiros a conseguir contratos del Gobierno para lavar dinero, fondos del narcotráfico, e información de inteligencia del Estado.

Asimismo, Lobo reveló que él mismo ayudó a Los Cachiros a transportar drogas con personal de seguridad del Estado, en virtud de que en ese momento su padre era el presidente de la nación.

Los guardias de seguridad iban armados con fusiles M-16 y pistolas nueve milímetros, reveló.

Una vez más reveló sobornos y aportes para la campaña presidencial, pero expresó la cifra exacta con la que presuntamente sobornaron a Lobo Sosa.

Sostuvo que en una ocasión, Hernández lo invitó a una reunión al restaurante El Patio de Tegucigalpa, en la que participaron, además, Tony Hernández y un narco colombiano solamente identificado como el Cinco. Para ese entonces, Lobo, de 51 años, ocupaba el cargo de juez.

En la reunión, los Hernández y el Cinco abordaron el tema de la incautación de un avión cargado de droga en Roatán.

“Me dijeron que el avión tenía mercancía y que después de la reunión me iba a llamar una persona”, declaró.

Sobre quién es el Sentado, se trata de Amílcar Leva Cabrera, un narcotraficante hondureño que fue asesinado en 2015 en Santa Cruz de Yojoa y que tenía una estrecha relación con el Cinco. Fabio manifestó que enseguida comenzó a realizar las diligencias con unos contactos, amigos, militares, policías y jueces. No obstante, no logró ayudarle en virtud de que en ese entonces ya estaba abierta la campaña política -y JOH ya corría por la Presidencia- y había personas que iban a criticar el papel de que el hijo del presidente andaba interesado en recuperar el avión.

Aseveró que cinco o diez días después habló con Hernández y que le dijo que no había podido recuperar el avión, y le dijo que “fuera discreto”.

Por otra parte, manifestó que Puerto Cortés fue una pieza clave en sus actividades de narcotráfico. Fue a través del exdiputado Fredy Nájera que conoció a dos personas; entre ellas, César Gastelum, cabecilla del cartel de Sinaloa, que lo buscaron para traficar vía el puerto.

En dos reuniones en distintos días en San Pedro Sula, Gastelum le pidió ayuda para usar el puerto con el fin de recibir los contenedores de Colombia cargados con cocaína.

Dijo que aterrizó el contacto y a cambio recibió un soborno de 50,000 dólares en la primera reunión. En el segundo encuentro recibió 100,000 dólares.

Fue en ese momento que César Gastelum le manifestó que sobornaría al expresidente Hernández para financiar su campaña presidencial a cambio de protección en el narco.

Presuntamente, Gastelum pagó el soborno a Hernández e igualmente a Miguel Pastor, exprecandidato presidencial del Partido Nacional.

A medida transcurría el interrogatorio, Fabio aseguró que él pagó dos sobornos a Juan Orlando Hernández, cuyo total ascendió a 450,000 dólares, a cambio de favores políticos y personales. Expresó que en una reunión política en Juticalpa, el acusado le consultó si él trabajaba con Los Cachiros, lo que fue admitido por Lobo.

Durante el encuentro, Hernández le agradeció por el primer pago de 200,000 dólares.

El segundo pago se hizo a Hilda Hernández, dijo Lobo. Presuntamente entregó el segundo pago de 250,000 dólares en un helipuerto de Tegucigalpa en presencia de Javier Rivera Maradiaga.

En otra ocasión, dijo que acompañó a Tony Hernández a una gasolinera de la salida al norte en Tegucigalpa para recibir una maleta de dinero de manos de “Wilson” , que en realidad era Nery Orlando López Sanabria más conocido como Magdaleno. En la maleta había al menos cuatro millones de dólares, declaró.

Aquí la segunda parte del interrogatorio de la Fiscalía:

Juez Castel: ¡Todos levántense! El Gobierno puede concluir su caso tan pronto como al final del día lunes. No preguntaré en esta etapa si el acusado quiere presentar un caso de algún tipo. He dado a las partes mis instrucciones propuestas. Es importante para el sistema judicial estadounidense que llevemos este caso hasta el final, de manera eficiente y justa. Señor Lobo, todavía está bajo juramento.

Fiscalía: ¿Qué hiciste para ayudar a Los Cachiros?

Fabio: Les di información de inteligencia que necesitaban.

Fiscalía: ¿De dónde sacaste la información?

Fabio: Pacheco Tinoco.

Fiscalía: ¿Qué te dijeron Los Cachiros sobre Tony Hernández?

Fabio: Que Tony trabajaba con ellos y que su hermano Juan Orlando, como presidente del Congreso Nacional, los estaba ayudando.

Fiscalía: Te arrestaron, ¿dónde?

Fabio: En 2015 en Haití. Fui a recoger un pago por droga para Devis Rivera Maradiaga. Me trajeron a Estados Unidos y me declaré culpable de narcotráfico.

Fiscalía: ¿Intentaste minimizar tu papel ante el juez?

Fabio: Sí.

Fabio: Cuando me declaré culpable mentí y dije que mi padre no tenía nada que ver con mis asuntos de drogas.

Fiscalía: ¿Por qué mentiste?

Fabio: No implicar a mi padre. Es difícil hablar de tu padre. Me sentenciaron a 24 años.

Fiscalía: ¿De qué hablaste con JOH?

Fabio: Al principio de política, después pedí favores, como ser jefe de la agencia encargada de los bosques.

Fiscalía: ¿JOH aceptó ayudarte a conseguir ese puesto?

Fabio: Sí, pero no lo entendí. En una celebración del Partido Nacional, JOH me dijo que quería ser presidente por dos años. En el año 2009, JOH me invitó a cenar al restaurante El Patio en Tegucigalpa. Tony Hernández estaba allí y otro.

Fiscalía: ¿Quién?

Fabio: Le decían Cinco.

Fabio: Estaban hablando de un avión que habían secuestrado y de quién se haría cargo. JOH dijo que había ‘mercancía’ en el avión y que los gastos deberían ser compartidos.

Fiscalía: ¿Cuál era tu trabajo en ese momento?

Fabio: Yo fui juez.

Fiscalía: ¿Recibiste más tarde una llamada telefónica sobre el avión?

Fabio: Dos días después recibí una llamada del Sentado. Nos reunimos en Gloria Hotel & Restaurant. Dijo que el avión King 200 llevaba 1,200 kilos de cocaína. Dijo que era propiedad de los hermanos Hernández y Valle. Me pidieron que ayudara allí, el cartel de Sinaloa.

Fiscalía: ¿Surgió el nombre de JOH?

Fabio: Sí, César Gastelum dijo que contribuiría a JOH para brindar apoyo en el futuro cuando JOH fuera presidente.

Fiscalía: Dijiste que sobornaste a JOH dos veces.

Fabio: Sí, con dinero de la droga. El dinero se lo di a Hilda Hernández en un helipuerto de Tegucigalpa para la campaña de JOH. Posteriormente me reuní con JOH en mi casa, dijo que sabía que yo estaba trabajando con Los Cachiros.

Fiscalía: ¿Qué dijo de tu contribución a la campaña a través de Hilda Hernández?

Fabio: Sí, dijo gracias por tu aporte.

Fiscalía: ¿En 2013 te volviste a reunir con JOH?

Fabio: Sí, en el hotel Honduras Maya, JOH dijo que tenía buenos amigos que contribuirían.

Fiscalía: ¿Buenos amigos?

Fabio: Gente que gana dinero con el narcotráfico.

Abogado Raymond Colon: Objeción.

Juez Castel: ¿Ese fue su entendimiento?

Fabio: Sí.

Juez Castel: Dejaré la respuesta.

Fiscalía: ¿Conociste a Tony Hernández en 2013?

Fabio: Sí, fuimos a una gasolinera. Llegó un coche, una ‘pick up’ de cuatro puertas, del que se bajó un hombre y le entregó a Tony Hernández una gran bolsa azul. Salí del ‘food mart’, el hombre se presentó como Wilson.

(Están de descanso ahora mismo/Están de vuelta).

Abogado Raymond Colon: No necesitamos el intérprete ahora, lo diremos si lo necesitamos.

Juez Castel: Sr. Hernández, ¿es eso cierto?

JOH (en inglés): Sí, lo es.

Juez Castel: Traigan al jurado.

Fabio: Hablando con JOH en un auto, le ofrecí contribuir a su campaña y dividir ganancias.

Fiscalía: ¿Contribuiste?

Fabio: 250,000 dólares en mi casa, en una mochila. Puso el dinero en su camioneta.

Fiscalía: ¿Estaba su seguridad allí?

Fabio: Sí, armada.

Fiscalía: Dijiste que JOH te dijo que se comunicaría con el general Pacheco Tinoco, ¿lo hizo?

Fabio: Sí, lo encontré tres veces, en su oficina dos veces y la tercera vez con integrantes del cartel de Sinaloa. Querían el apoyo del general Tinoco, se levantó y dijo: ‘Es una trampa’.

Fiscalía: ¿Te enterase después de que las personas que llevaste a la reunión eran informantes de la DEA?

Fabio: Sí, pero no lo sabía en ese momento.

Fiscalía: ¿Hablaste con JOH sobre esto?

Fabio: Sí, durante un almuerzo en mi casa de Tegucigalpa, JOH me dijo que tuviera cuidado.

Fabio: JOH me dijo que teníamos que tener cuidado con este tipo de personas, que debía pedirles sus identificaciones.

Fiscalía: ¿Por qué dijo eso JOH?

Fabio: Porque podría crear un problema para el general, para mí y para él. Su tono era enojado. Dije que lo sentía.

Fabio: Después pude avisar a Los Cachiros con antelación qué propiedades y cuentas bancarias estaban a punto de ser embargadas; de Palacios Moya obtuve información. No necesitaba a JOH para eso.

Fiscalía: Finalmente, tu cooperación, ¿después de la sentencia te comunicaste con la DEA?

Fabio: Sí, esperaba una sentencia más baja. Me reuní con los fiscales aquí.

Fiscalía: ¿Revelaste todo?

Fabio: Solo una parte, después, todo.

Fiscalía: ¿Qué tienes que hacer?

Fabio: Decir la verdad.