Perteneció a otro partido: ¿quién es Melvin Ceballos y de qué lo acusan?

La investigación también situó esas contrataciones dentro de un contexto más amplio de la relación entre los colectivos y la administración pública durante el gobierno de Libre. De acuerdo con LA PRENSA Premium, una fuente interna de la Alcaldía sostuvo que el mecanismo de microempresas había sido utilizado para beneficiar a otros integrantes de colectivos vinculados al partido; no obstante, esa interpretación fue atribuida a la fuente y el medio dejó constancia de que solicitó explicaciones al alcalde Jorge Aldana, a la Gerencia de Microempresas y al propio Cevallos, sin obtener respuesta al cierre de la publicación. El mismo trabajo periodístico documentó que los contratos de Cevallos comenzaron en 2022 y se extendieron hasta 2024.