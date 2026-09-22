Perteneció a otro partido: ¿quién es Melvin Ceballos y de qué lo acusan?

Melvin Orlando Cevallos Umanzor, dirigente de los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), fue capturado durante la madrugada de este martes en Tegucigalpa por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), en el marco de una investigación por los presuntos delitos de coacción y amenaza electoral, según informaron las autoridades.
El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal en su contra y señaló que los hechos investigados están relacionados con acciones ocurridas durante el proceso electoral de 2025. Cevallos fue trasladado al Juzgado de Letras Penal de La Granja para continuar con el procedimiento judicial correspondiente. Los señalamientos son de carácter preliminar y deberán ser determinados por las autoridades competentes dentro del proceso.
Cevallos adquirió notoriedad pública como uno de los rostros más visibles de los llamados colectivos de Libre, estructuras de base del partido que cobraron especial protagonismo después de que esa organización llegara al poder con Xiomara Castro en enero de 2022. Medios lo describieron como uno de los principales dirigentes que encabezaban manifestaciones y protestas de los colectivos en distintas instituciones del Estado. El propio Cevallos explicó entonces que sus movilizaciones buscaban defender a integrantes de esas estructuras y denunciar lo que, a su juicio, eran anomalías dentro de las secretarías gubernamentales, aunque algunas de sus actuaciones también fueron cuestionadas por funcionarios y por sectores del propio partido.
Durante el período de gobierno de Libre entre 2022 y 2026, su nombre apareció recurrentemente ligado a tomas, protestas y reclamos de grupos afines al partido en dependencias públicas. En febrero de 2023, Diario LA PRENSA informó que Cevallos, como dirigente de los colectivos, encabezó las presiones para exigir la salida del entonces ministro de Salud, José Manuel Matheu, y advirtió que las protestas podrían convertirse en permanentes si no se atendían sus demandas. Posteriormente, otros medios documentaron su participación en acciones similares en instituciones estatales, consolidando su perfil como uno de los dirigentes de base más visibles de Libre durante la administración de Castro.
Una de las actuaciones más relevantes durante ese período ocurrió en la Dirección Nacional de Parques y Recreación. En mayo de 2025, un grupo de activistas liderado por Cevallos irrumpió en las oficinas de esa dependencia y mantuvo cerrada la sede durante semanas, en medio de disputas relacionadas con plazas laborales y reclamos de trabajadores. LA PRENSA reportó que los manifestantes colocaron cadenas y soldaduras en los accesos para impedir el ingreso de empleados.
Su relación con la estructura política y administrativa de Libre también quedó reflejada en investigaciones periodísticas sobre contrataciones municipales. Una investigación de LA PRENSA Premium, basada en documentos del Portal Único de Transparencia, estableció que Cevallos y su hermano, Eduardo Cevallos Umanzor, recibieron 27 contratos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central por un total de 1,545,240 lempiras. De ese monto, ocho contratos correspondieron directamente a Melvin Cevallos, por aproximadamente 568,800 lempiras, entre 2022 y 2024, para labores de limpieza y mantenimiento de obras públicas, incluido el barrido de calles y aceras. LA PRENSA Premium identificó a Cevallos como uno de los principales operadores de los colectivos de Libre y señaló que los contratos fueron otorgados bajo la figura de microempresarios.
La investigación también situó esas contrataciones dentro de un contexto más amplio de la relación entre los colectivos y la administración pública durante el gobierno de Libre. De acuerdo con LA PRENSA Premium, una fuente interna de la Alcaldía sostuvo que el mecanismo de microempresas había sido utilizado para beneficiar a otros integrantes de colectivos vinculados al partido; no obstante, esa interpretación fue atribuida a la fuente y el medio dejó constancia de que solicitó explicaciones al alcalde Jorge Aldana, a la Gerencia de Microempresas y al propio Cevallos, sin obtener respuesta al cierre de la publicación. El mismo trabajo periodístico documentó que los contratos de Cevallos comenzaron en 2022 y se extendieron hasta 2024.
En el terreno electoral, Cevallos intentó trasladar su liderazgo de las bases de Libre a una candidatura formal. En marzo de 2024 anunció su precandidatura a la Alcaldía del Distrito Central por el Movimiento Esperanza Libre (MEL), una corriente interna del partido. Presentó sus aspiraciones durante actividades con integrantes de la plataforma Base Territorios Unidos y afirmó que su estructura llevaba varios años organizándose en distintos departamentos. Entre sus planteamientos para la capital mencionó mejorar las condiciones de las personas dedicadas al barrido y trabajar sobre el manejo de los crematorios, al tiempo que cuestionaba la concentración de beneficios en determinados grupos de poder.
Ceballos obtuvo 5,812 votos en la elección primaria de Libre en 2025. Jorge Aldana obtuvo la candidatura con 90.218 votos.
Melvin Ceballos también fue dirigente sectorial del partido Liberal en Tegucigalpa. En videos, Ceballos manifestaba su intención de plegarse en alianza a los partidos Libre y Salvador de Honduras previo a la elección general de 2022.
Cevallos llegó así a las elecciones internas de 2025 como una figura conocida dentro de las bases de Libre, además de su papel previo como dirigente de los colectivos. Participó como precandidato a la Alcaldía del Distrito Central por el Movimiento Esperanza Libre y que también figuró entre los aspirantes de Libre a otros cargos de elección, incluido el Parlamento Centroamericano. Paralelamente, su actividad política durante ese proceso electoral quedó vinculada a las protestas frente al Consejo Nacional Electoral: el Ministerio Público sostiene que el 7 de julio de 2025 encabezó movilizaciones que obstaculizaron la recepción de ofertas para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), hechos que ahora forman parte del expediente por el cual fue capturado.
Melvin Cevallos fue trasladado al Juzgado de Letras Penal, ubicado en el barrio La Granja, donde será presentado para la audiencia de declaración de imputado.