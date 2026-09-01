  1. Inicio
  2. · Honduras

Medisan reacciona tras investigación de LA PRENSA

A través de un comunicado dirigido a su comunidad de pacientes, Medisan señaló que la información difundida estaría afectando su imagen

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 18:30 -
  • Redacción La Prensa
Medisan reacciona tras investigación de LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. Medisan HN reaccionó luego de la investigación publicada por LA PRENSA y ante la información que comenzó a circular en redes sociales relacionada con la institución, la cual calificó como “falsa y difamatoria”.

A través de un comunicado dirigido a su comunidad de pacientes, Medisan aseguró que tomó conocimiento de los señalamientos difundidos en plataformas digitales y sostuvo que estos “no representan el trabajo, la ética ni el compromiso” de la institución.

La empresa manifestó que mantiene como prioridades la salud, seguridad y confianza de sus pacientes, al tiempo que aseguró que continuará brindando sus servicios de manera profesional.

“Hasta el corazón no le va servir”: Nos infiltramos en Medisan y así nos diagnosticaron

En el comunicado, Medisan no detalló cuáles son específicamente las afirmaciones que considera falsas, pero señaló que la información difundida en redes sociales estaría afectando la imagen de la institución.

Investigación y documentación

La reacción ocurre después de que LA PRENSA diera a conocer una investigación relacionada con Medisan y la forma en que se ofrecen servicios relacionados con la salud y el bienestar, particularmente aquellos que combinan tratamientos alternativos, procedimientos intravenosos y promesas de diagnóstico o mejoramiento de distintas condiciones.

El reportaje periodístico surgió a partir de una investigación donde el equipo de investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium se infiltró en puntos estratégicos del popular establecimiento comercial y documentó el proceso de atención ofrecido por Medisan, desde la realización de evaluaciones iniciales hasta las recomendaciones de tratamientos posteriores. Estos elementos generaron cuestionamientos sobre los métodos utilizados y las afirmaciones realizadas durante la atención.

La trampa de la consulta gratis: así nos captó Medisan en San Pedro Sula

Uno de los aspectos señalados en la investigación fue el uso de un denominado analizador de resonancia cuántica para realizar evaluaciones a los pacientes. A partir de esos resultados se habrían planteado diferentes diagnósticos y opciones de tratamiento, situación que fue examinada por el medio como parte de su investigación.

El reportaje también abordó los costos asociados con algunos de los tratamientos ofrecidos y la manera en que estos eran presentados a los potenciales pacientes. Este aspecto resulta relevante debido al creciente interés de la población por procedimientos vinculados con estética, bienestar, medicina alternativa y tratamientos que prometen resultados rápidos.

La controversia vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que las personas que buscan tratamientos relacionados con su salud o apariencia conozcan quién los realiza, qué procedimiento se les ofrece, qué evidencia respalda sus beneficios y cuáles son los posibles riesgos antes de pagar o someterse a una intervención.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias