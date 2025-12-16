María Antonieta Mejía a Xiomara Castro: "No se preste al juego de su señor esposo"

Tegucigalpa, Honduras.

María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial por el Partido Nacional, respondió este martes a las recientes declaraciones de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien ha advertido sobre supuestas maniobras para desestabilizar su Gobierno y la posibilidad de un intento de "golpe de Estado", en medio de la polarización política posterior a las elecciones generales del 30 de noviembre. En una entrevista, Mejía instó a la mandataria a respetar la voluntad expresada en las urnas y a no interferir en el proceso electoral. “Salga elegantemente, presidenta Xiomara. Ya el pueblo hondureño el 30 de noviembre le dio una estocada final; no la quiere ver en Casa Presidencial”, expresó. La candidata también llamó a Castro a no “prestarse al juego de su señor esposo” y a acatar los resultados electorales. “Aquí lo que tiene que respetar usted es lo que dijo el pueblo en las urnas; le dio finalización al ciclo de su Gobierno y usted elegantemente tiene que aceptar la disposición del pueblo hondureño”, afirmó.

Mejía sostuvo que las acusaciones planteadas por la presidenta pueden canalizarse por las vías legales correspondientes. "Hay recursos en la legislación de Honduras para ese tipo de acusaciones que usted hace sin fundamento, pero ya sabemos que es el guion de su señor fiscal y que también quiere torpedear el tema del proceso del conteo", señaló. Asimismo, pidió a la mandataria no entorpecer el escrutinio de votos. "No lo haga, no sea irresponsable. Ya mucho tiempo pasó con su irresponsabilidad, así que le pedimos de favor que haga su salida elegante", concluyó.

Las declaraciones de Mejía se producen después de que Xiomara Castro denunciara públicamente, en los últimos días, la existencia de acciones orientadas a desestabilizar su Administración y alertara sobre la posibilidad de un intento de “golpe” en Honduras. En un mensaje publicado en la red social X, la presidenta Xiomara Castro afirmó: “Al pueblo hondureño: Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, (el expresidente) Juan Orlando Hernández, perdonado en EE.UU., planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones, al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi Gobierno”.

Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EEUU, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión... — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) December 16, 2025