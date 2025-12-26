Marco Rubio llama a Nasry Asfura para felicitarlo y dice que espera "fortalecer alianza"

Tegucigalpa.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó este viernes al presidente electo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, para felicitarlo por su victoria en las elecciones generales del 30 de noviembre. "Me complace felicitar al presidente electo, Tito Asfura, por su clara victoria durante nuestra llamada telefónica de hoy. Estados Unidos espera fortalecer nuestra sólida alianza con Honduras para beneficio de ambos países y de la región, incluyendo la expansión de los lazos económicos", escribió Rubio en sus redes sociales, en un mensaje que replicó la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.

Primer mensaje de Asfura

En un mensaje por televisión, pocas horas después de haber sido declarado presidente electo Asfura dijo que "el nacimiento de Jesús, el príncipe de la paz y su llegada nos recuerda que el amor es más poderoso que cualquier división" y "que esta Navidad nos encuentre más humanos y más hermanos". "Es tiempo de reconciliación de unidad y de paz. Debemos de reconocernos como lo que somos. Una sola familia hondureña. Hoy con profunda gratitud y asumiendo el honor de poder servirles, les extiendo mi mano para caminar juntos con firme determinación de trabajar sin descanso por Honduras", agregó. Asfura fue declarado como el presidente electo de Honduras, con el 40,26 % de los votos.