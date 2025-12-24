Marco Rubio dice que "espera colaborar con la administración" de Asfura

Tegucigalpa.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos de América, felicitó a Nasry Asfura, candidato presidencial nacionalista, tras la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) que lo oficializa como presidente del país. "El pueblo de Honduras se ha pronunciado: Nasry Asfura es el próximo presidente de Honduras. Estados Unidos felicita al presidente electo y espera colaborar con su administración para impulsar la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio", escribió Rubio en sus redes sociales.

The people of Honduras have spoken: Nasry Asfura is Honduras’ next president. The United States congratulates President-Elect @titoasfura @papialaordenh and looks forward to working with his administration to advance prosperity and security in our hemisphere. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 24, 2025

Respaldo de Trump

Previo a la jornada electoral del 30 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó públicamente su respaldo a Asfura a través de su red social Truth Social. “La democracia está en juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán otro país como lo han hecho con Cuba, Nicaragua y Venezuela?”, escribió Trump el 26 de noviembre, tres días antes de los comicios.