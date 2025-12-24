  1. Inicio
Marco Rubio dice que "espera colaborar con la administración" de Asfura

El secretario de Estado de Estados Unidos expresó sus felicitaciones a Asfura, candidato respaldado por Donald Trump

Tegucigalpa.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos de América, felicitó a Nasry Asfura, candidato presidencial nacionalista, tras la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) que lo oficializa como presidente del país.

"El pueblo de Honduras se ha pronunciado: Nasry Asfura es el próximo presidente de Honduras. Estados Unidos felicita al presidente electo y espera colaborar con su administración para impulsar la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio", escribió Rubio en sus redes sociales.

Respaldo de Trump

Previo a la jornada electoral del 30 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó públicamente su respaldo a Asfura a través de su red social Truth Social.

“La democracia está en juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán otro país como lo han hecho con Cuba, Nicaragua y Venezuela?”, escribió Trump el 26 de noviembre, tres días antes de los comicios.

La reacción de Nasry Asfura tras ser declarado presidente

En ese mensaje, Trump afirmó que “el hombre que está defendiendo la democracia y luchando contra (Nicolás) Maduro es Tito Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional”, y destacó su gestión como alcalde de Tegucigalpa.

“Tito fue el exitoso alcalde de Tegucigalpa, donde llevó agua potable a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras”, añadió.

El mandatario estadounidense también aseguró que “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura”, y sostuvo que podrían trabajar juntos para combatir el narcotráfico.

“No puedo trabajar con (Rixi) Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un socio confiable para la libertad”, afirmó Trump, al exhortar al electorado hondureño a votar por Asfura.

