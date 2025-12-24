Marco Rubio dice que "espera colaborar con la administración" de Asfura

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos de América, felicitó a Nasry Asfura, candidato presidencial nacionalista, tras la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) que lo oficializa como presidente del país.
"El pueblo de Honduras se ha pronunciado: Nasry Asfura es el próximo presidente de Honduras. Estados Unidos felicita al presidente electo y espera colaborar con su administración para impulsar la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio", escribió Rubio en sus redes sociales.
The people of Honduras have spoken: Nasry Asfura is Honduras’ next president. The United States congratulates President-Elect @titoasfura @papialaordenh and looks forward to working with his administration to advance prosperity and security in our hemisphere.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 24, 2025
Respaldo de Trump
Previo a la jornada electoral del 30 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó públicamente su respaldo a Asfura a través de su red social Truth Social.
“La democracia está en juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán otro país como lo han hecho con Cuba, Nicaragua y Venezuela?”, escribió Trump el 26 de noviembre, tres días antes de los comicios.
En ese mensaje, Trump afirmó que “el hombre que está defendiendo la democracia y luchando contra (Nicolás) Maduro es Tito Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional”, y destacó su gestión como alcalde de Tegucigalpa.
“Tito fue el exitoso alcalde de Tegucigalpa, donde llevó agua potable a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras”, añadió.
El mandatario estadounidense también aseguró que “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura”, y sostuvo que podrían trabajar juntos para combatir el narcotráfico.
“No puedo trabajar con (Rixi) Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un socio confiable para la libertad”, afirmó Trump, al exhortar al electorado hondureño a votar por Asfura.