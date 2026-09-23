La MS-13, incluida en lista negra del Escudo de las Américas

San Pedro Sula. La Mara Salvatrucha (MS-13), una de las estructuras criminales con mayor presencia e influencia en Honduras y Centroamérica, quedó incluida entre las 24 organizaciones que los países del denominado Escudo de las Américas acordaron identificar como amenazas narcoterroristas. La decisión adquiere particular relevancia para Honduras, donde la MS-13 figura junto al Barrio 18 entre las principales pandillas y mantiene presencia, especialmente, en zonas urbanas como Tegucigalpa y San Pedro Sula y sus alrededores.

El presidente hondureño, Nasry Asfura, estuvo presente en Nueva York durante la firma de la declaración conjunta, adoptada en el marco de las reuniones paralelas a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con la incorporación de Honduras al acuerdo, la MS-13 y las demás organizaciones incluidas en la lista quedan sujetas a un marco de cooperación regional que contempla medidas como el congelamiento de activos y restricciones migratorias, aunque su aplicación deberá ajustarse a la legislación de cada país. La declaración contempla un total de 24 estructuras, entre ellas el Barrio 18, el Tren de Aragua y varios de los principales cárteles mexicanos. También aparecen organizaciones de Colombia, Brasil, Ecuador, Haití y Perú, como el Clan del Golfo, disidencias de las FARC, el ELN, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, Los Choneros, Los Lobos, Gran Grif y Sendero Luminoso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La trascendencia de la medida para Honduras también está relacionada con la actividad que las autoridades atribuyen actualmente a la MS-13 dentro del país. Un informe actualizado sobre estructuras criminales señala que la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 son las dos organizaciones de pandillas predominantes en territorio hondureño, mientras que investigaciones nacionales han señalado a la MS-13 por actividades que incluyen narcotráfico, tráfico de armas y otras operaciones criminales.