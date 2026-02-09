Maquila policial, un “cascarón vacío” de 28 millones de lempiras

Tegucigalpa, Honduras.-

Lo que se anunció como una revolución industrial dentro de la Policía Nacional apenas es un cascarón vacío. En agosto de 2025, la Secretaría de Seguridad prometió que de una nave industrial en las instalaciones policiales de Comayagua saldrían 96 mil uniformes anuales; hoy, tras una inversión de 28 millones de lempiras, el proyecto todavía es una promesa: un galerón sin máquinas, sin costureros y sin rastro de la tela que vestiría a la Policía Nacional. En la estructura vacía ubicada en la nave 204 dentro de las instalaciones del Instituto Técnico Policial (ITP) en Comayagua funciona la Dirección de Industria Policial (Inpol), una dependencia creada en la administración del exministro de Seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez, para desarrollar el millonario proyecto. Durante la inauguración de la planta, las autoridades de Seguridad anunciaron una inversión total de 112 millones de lempiras que incluía la reconstrucción del edificio, equipamiento y la adquisición de materia prima para la confección de 96 mil uniformes al año, eliminando el mecanismo de proveedores externos y garantizando calidad, eficiencia y ahorro institucional.

“Este es un proyecto histórico. La industria policial dignifica a nuestros agentes y fortalece nuestras capacidades operativas desde adentro”, afirmó el exministro Sánchez durante ese evento. La nueva planta, según informaron los funcionarios, contaría con maquinaria especializada, tecnología de punta y una estructura organizativa compuesta por nueve departamentos, incluyendo logística, producción, mantenimiento, calidad y recursos humanos, pero casi seis meses aún sigue sin operar y los procesos necesarios para ponerla en marcha enfrentan demoras y licitaciones fracasadas. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Una nave vacía

LA PRENSA Premium hizo un recorrido por el complejo del Instituto Técnico Policial (ITP) y, desde afuera, observó el plantel donde fue inaugurada la maquila. No había movimiento de personal. Apenas unos agentes y un jefe custodiaban, se informó en los alrededores. El plantel fue acondicionado en una parte del espacio que ocupaba la Escuela Nacional de Transporte Terrestre, un centro destinado a certificar a conductores de carga y pasajero.

96,000 uniformes producirá la maquila policial de la Secretaría de Seguridad

A partir de la nomenclatura dada al edificio, la nave 204, LA PRENSA Premium rastreó en el portal de contratación de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) documentación relacionada al proyecto, así como la normativa que dio vida a la Dirección de la Industria Policial. Este equipo constató que la construcción y puesta en marcha de la maquila policial en Comayagua ha estado marcada por retrasos, licitaciones fallidas y desajustes en los plazos establecidos en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) de la Secretaría de Seguridad.

Los documentos confirmaron que, para desarrollar el proyecto, la Secretaría de Seguridad había previsto una inversión cercana a los 88 millones de lempiras, pero las autoridades precisaron durante el evento y en comunicados de prensa que el costo total ascendía a 112 millones de lempiras. No obstante, no fue posible identificar la línea de inversión correspondiente a los 24 millones de lempiras restantes. La inversión para la maquila policial se divide en tres grandes componentes: la readecuación de una nave dentro del complejo policial de Comayagua (L35 millones), la adquisición e instalación de maquinaria (L25 millones) y la compra de telas, hilos y materia prima (L27 millones). Este monto no incluye gastos de mantenimiento ni el pago del personal. Aunque la ejecución estaba programada para 2024, hasta la fecha únicamente se ha avanzado en el componente de infraestructura, mientras que los demás procesos permanecen inconclusos.

Readecuación del edificio

Para la instalación física, la Secretaría de Seguridad abrió el proceso “Contratación para la readecuación y acondicionamiento del espacio físico de la nave 204 del Departamento de Apoyo Logístico Policial, ubicado en Comayagua”, pero enfrentó múltiples contratiempos desde su inicio. La primera licitación, identificada como SEDS-LPN-GA-OBRAS-2023-001, fue declarada fracasada el 25 de octubre de 2023. En ese proceso, únicamente presentó oferta la empresa Geo Construcciones S.A. de C.V., por un monto cercano a 15.5 millones de lempiras. Sin embargo, la propuesta fue descalificada al no cumplir con un requisito esencial: la empresa no estaba precalificada en las categorías 1 y 2, con especialidad A (edificación en general), sino en la categoría 3, considerada inferior a la exigida en los pliegos. Ante este resultado, la Secretaría de Seguridad convocó a una segunda licitación, SEDS-LPN-GA-OBRAS-2024-001, que fue adjudicada el 20 de febrero de 2024 a la empresa Proyecto de Ingeniería Centroamericana S. de R.L. (Proinca). Proinca presentó la única oferta del proceso, por el orden de 28.12 millones de lempiras, la cual cumplió con los requisitos legales, técnicos y económicos, siendo calificada como la más conveniente para el Estado. No obstante, el monto adjudicado representó un incremento de casi 13 millones de lempiras en comparación con la oferta de la licitación anterior.

Los trabajos se dividieron en tres grandes áreas. En el área civil se estableció una inversión de 11.86 millones de lempiras para la ejecución de obras preliminares, zapatas, losa de piso terminado, soleras y castillos, paredes de bloque y tabla yeso, entrepisos, revestimientos, techos, pisos, rodapiés, ventanería, cerrajería, señalización e instalaciones hidrosanitarias. El segundo bloque fue el área mecánica, que implicó un presupuesto de 7.16 millones para la instalación de sistemas de aire acondicionado, extractores de aire, lámina galvanizada, sistema de aire comprimido y tubería HG. En tanto, el área eléctrica, con una inversión de 9.12 millones de lempiras, comprendió trabajos en alimentadores, iluminación, salidas de fuerza y otros componentes eléctricos.



Maquinaria para confección: licitaciones inconclusas

El componente de suministro e instalación de maquinaria para la confección de vestuario de la Policía Nacional también ha estado marcado por interrupciones. El primer proceso, correspondiente a la Licitación Pública Nacional SEDS-LPN-GA-2024-001, recibió una oferta de L20.1 millones por parte de la empresa Agencia J.E. Handal S.A. La recepción y apertura de ofertas se realizó el 22 de septiembre de 2023. Aunque no consta de manera explícita que esta licitación haya sido declarada fracasada, la posterior convocatoria de un nuevo proceso confirma que no llegó a concretarse. Actualmente está en marcha una nueva licitación, identificada como SEDS-LPN-GA-2026-011, cuyo aviso fue publicado el 29 de diciembre de 2025. El financiamiento proviene de fondos nacionales correspondientes al presupuesto fiscal de 2026. La presentación y apertura de ofertas estaba prevista para el viernes 6 de febrero; sin embargo, en el portal de contratación no había evidencia de propuestas presentadas ni de oferentes.

A estos retrasos se suma el fracaso de la licitación para la adquisición de tela, hilos y otros materiales para la confección de uniformes policiales, identificada como SEDS-LPN-GA-2024-006, la cual fue declarada desierta el 26 de junio de 2024. En este proceso participaron seis empresas, con ofertas que oscilaron entre 9 millones y 25 millones de lempiras. No obstante, todas fueron descalificadas: una por errores en la garantía bancaria, tres por no subsanar la documentación legal requerida y dos por no aprobar la evaluación técnica física realizada en el Laboratorio Aduanero de Honduras. Hasta el momento, no se ha anunciado una nueva convocatoria para este componente, por lo tanto, la habilitación integral de la maquila policial en Comayagua no será inmediata, pese a los recursos ya invertidos y al tiempo transcurrido desde su planificación inicial.