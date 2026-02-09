Maquila policial, un “cascarón vacío” de 28 millones de lempiras

El componente de suministro e instalación de maquinaria para la confección de vestuario de la Policía Nacional también ha estado marcado por interrupciones.El primer proceso, correspondiente a la Licitación Pública Nacional SEDS-LPN-GA-2024-001, recibió una oferta de L20.1 millones por parte de la empresa Agencia J.E. Handal S.A. La recepción y apertura de ofertas se realizó el 22 de septiembre de 2023.Aunque no consta de manera explícita que esta licitación haya sido declarada fracasada, la posterior convocatoria de un nuevo proceso confirma que no llegó a concretarse.Actualmente está en marcha una nueva licitación, identificada como SEDS-LPN-GA-2026-011, cuyo aviso fue publicado el 29 de diciembre de 2025. El financiamiento proviene de fondos nacionales correspondientes al presupuesto fiscal de 2026.La presentación y apertura de ofertas estaba prevista para el viernes 6 de febrero; sin embargo, en el portal de contratación no había evidencia de propuestas presentadas ni de oferentes.