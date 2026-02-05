Con honores despiden a cuatro policías fallecidos en accidente en Lempira

Gracias Lempira, Honduras

Con honores institucionales, compañeros, familiares y amigos acompañaron los féretros de Isaías Gutiérrez Fúnez, Yury Benítez Mejía, Leydi Licona Cáceres y José Henry Pérez, quienes en vida sirvieron con compromiso a la población hondureña.

En medio de un profundo ambiente de luto y consternación, la Policía Nacional despidió este jueves a los cuatro policías que perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la comunidad de Río Grande, Gracias, Lempira.

El recorrido fúnebre estuvo marcado por escenas de dolor, lágrimas y muestras de respeto por parte de decenas de agentes que se apostaron a los costados de la vía para rendir homenaje a sus compañeros fallecidos.

Posteriormente, una caravana integrada por patrullas y motocicletas policiales escoltó los cuerpos hasta el cementerio, donde los agentes recibieron cristiana sepultura.

Los cuatro agentes policiales murieron durante un accidente vehicular ocurrido la tarde del miércoles 4 de febrero cuando la patrulla en la que se trasladaban chocó contra un autobús en la carretera CA-11 exactamente en la comunidad de Río Grande, de municipio de Gracias, Lempira.

Informes preliminares establecen que los agentes fallecidos y los heridos estaban asignados en los municipios de San Rafael y La Unión del departamento de Lempira. Los que perdieron la vida iban en la “paila” del automotor.

Compañeros de los agentes que llegaron a la escena indicaron que al momento del percance, el cual ocurrió en la carretera entre Santa Rosa de Copán y Lempira, estos se dirigían hacia la jefatura departamental de la Policía en la ciudad de Gracias debido a que iban a gozar de su fin de semana libre.

Además, se dio a conocer que los ocupantes de la unidad de transporte público resultaron ilesos tras la colisión con el vehículo policial.

En cuanto al conductor del autobús, las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), que se desplazaron al sector para iniciar las averiguaciones del fatal accidente, informaron que fue detenido para deducirle responsabilidad.