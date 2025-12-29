Luis Redondo advierte recuento del Congreso si el CNE no declara

Tegucigalpa, Honduras.

Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, advirtió este lunes que el Poder Legislativo realizará el recuento de más de 19 mil actas electorales si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no emite la declaratoria final de las elecciones generales antes de que venza el plazo legal, fijado para este 30 de diciembre. Para este lunes 29 de diciembre de 2025, Redondo convocó a la Comisión Permanente a partir de las 2:00 de la tarde, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional. Durante declaraciones públicas, Redondo sostuvo que la Ley Electoral establece un plazo de 30 días posteriores a la celebración de los comicios, realizados el pasado 30 de noviembre, para que el CNE oficialice los resultados generales, y aseguró que, de no cumplirse ese mandato, se aplicará lo dispuesto en la Constitución de la República.

“Si no hay declaratoria, entra aquí la Constitución de la República (...) mañana se aplica la Constitución”, expresó el titular del Legislativo, quien afirmó que, de producirse ese escenario, el Congreso garantizará el escrutinio de las 19,167 juntas receptoras de votos para emitir una declaratoria oficial.

Redondo aseguró que esta eventual actuación del Legislativo buscaría dar certeza a los candidatos, a la ciudadanía y a la comunidad internacional, ante lo que calificó como un incumplimiento de las responsabilidades del órgano electoral. Las declaraciones del presidente del Congreso se producen en medio de un proceso de escrutinio especial que avanza contra reloj, a dos días de que expire el plazo legal para la declaratoria final. Dicho escrutinio se concentra en centenares de actas con inconsistencias correspondientes a los niveles de diputaciones y alcaldías. Hasta el momento, el CNE únicamente ha oficializado los resultados del nivel presidencial, declarando el pasado 24 de diciembre como presidente electo al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, candidato presidencial, mientras que los resultados de los demás niveles continúan en revisión. Tras varios días de parálisis, el escrutinio especial fue reanudado el sábado, comenzando por el nivel de diputados, según lo acordado en una sesión del pleno del CNE, presidido por Ana Paola Hall, consejera del CNE, representante del Partido Liberal.