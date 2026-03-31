  1. Inicio
  2. · Honduras

Estos son los números para denunciar irregularidades y reportar emergencias

El Sistema de Emergencia 911 insta a la ciudadanía a llamar únicamente en casos reales, es decir, en situaciones graves que pongan en riesgo la vida, la salud o la seguridad

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 15:01 -
  • Kleymer Baquedano
Estos son los números para denunciar irregularidades y reportar emergencias

Las instituciones públicas han habilitado líneas de emergencia y denuncia para que la ciudadanía pueda informar sobre abusos en el transporte público, irregularidades en los precios de servicios y productos de consumo, así como reportar emergencias y recibir auxilio con prontitud.

Foto: Cortesía

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias