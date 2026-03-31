Estos son los números para denunciar irregularidades y reportar emergencias

Las instituciones públicas han habilitado líneas de emergencia y denuncia para que la ciudadanía pueda informar sobre abusos en el transporte público, irregularidades en los precios de servicios y productos de consumo, así como reportar emergencias y recibir auxilio con prontitud.
Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.