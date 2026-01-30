¿Existe una edad límite para obtener la licencia de conducir en Honduras?

La licencia de conducir es uno de los trámites con mayor demanda en Honduras. A diario, las oficinas encargadas pueden recibir a más de 400 conductores, algunos que solicitan el documento por primera vez y otros que realizan su renovación.
Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.