  1. Inicio
  2. · Honduras

¿Existe una edad límite para obtener la licencia de conducir en Honduras?

Conozca los requisitos, costos y vigencia para obtener o renovar la licencia de conducir en Honduras, según la Ley de Tránsito.

  • Actualizado: 30 de enero de 2026 a las 15:41 -
  • Kleymer Baquedano
¿Existe una edad límite para obtener la licencia de conducir en Honduras?

La licencia de conducir es uno de los trámites con mayor demanda en Honduras. A diario, las oficinas encargadas pueden recibir a más de 400 conductores, algunos que solicitan el documento por primera vez y otros que realizan su renovación.

 Foto: Moises Valenzuela/LA PRENSA

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias