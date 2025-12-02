  1. Inicio
Libre guarda silencio tras derrota electoral y se refugia en redes sociales

Dirigentes y simpatizantes de Libertad y Refundación (Libre) denuncian fraude y estallan conflictos internos tras los resultados electorales en Honduras

La militancia de Libertad y Refundación (Libre) lanzó sus últimos vivas la noche del lunes, mientras escuchaba el discurso de su candidata, Rixi Moncada.
Tegucigalpa, Honduras

A menos de dos días de las elecciones generales, los simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), especialmente su dirigencia, han mostrado escasa reacción pública. Las redes sociales continúan siendo su principal espacio de expresión y defensa.

Chispazos de reclamos en X y Facebook por parte de sus figuras mediáticas durante los últimos cuatro años, así como algunos zafarranchos protagonizados por sus colectivos, es lo único que ha surgido tras la estrepitosa derrota a manos del bipartidismo, representado por el Partido Liberal y el Partido Nacional.

Fue Ricardo Salgado, titular de la Secretaría de Planificación Estratégica y acérrimo militante de Libre, quien en su cuenta de X escribió:“Esta historia apenas comienza. Estos no saben lo que significa luchar hasta las últimas consecuencias, no ganarán ni un solo voto inflado, y será presidenta la que más votos reales obtenga. Ya veremos quién se ahoga y quién se mantiene a flote. Esta farsa de ustedes y Trump termina ya”.

En otro mensaje añadió:“Sabíamos que esto sucedería, que son capaces de tantas basuras; ahora nos preparamos para la batalla. Todos estos farsantes y cobardes tendrán que rendir cuentas por traición a la patria y al pueblo hondureño”.

Mientras tanto, Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), afirmó que en el reciente proceso electoral hubo un “golpe electoral” y que se inflaron votos para favorecer al bipartidismo.

“El Trep sumó todos los votos del fraude y los admite como válidos; 16,708 actas fueron transmitidas y no registradas, siguiendo el guion de los audios del terrorismo electoral”, expuso en X.

Manuel Zelaya, expresidente de la República y principal figura de Libre, se refirió a los resultados:“Con la injerencia de Donald Trump y su perdón a JOH, el bipartidismo desesperado impone un golpe electoral contra Rixi; pero se equivocan de historia”.

En su cuenta de X señaló también que la oposición política de su partido recurre a la injerencia porque “no puede ganar limpiamente”.

Agregó :“La maniobra es burda: una descarada, amenazante, injusta e infame intervención extranjera para torcer la voluntad popular y frenar a Rixi. Pero cometen el mismo error de siempre: subestimar al pueblo hondureño, a Rixi y nuestra capacidad de lucha”.

El exmandatario aprovechó la red para dirigirse al presidente de Estados Unidos:“Señor Donald Trump, a nosotros no nos intimida, hemos resistido golpes de Estado, fraudes monumentales, asesinatos políticos y persecución. Si sobrevivimos a la narcodictadura, ¿cree usted que nos va a doblar un tuit suyo?”.

En la sede del partido, simpatizantes de Libre abuchearon al candidato a diputado Gustavo Enrique González Maldonado, a quien acusaron de traidor y vendido, presuntamente por entregar credenciales de su partido a cambio de votos para favorecer su causa política.

“¡Vendiste las credenciales por votos, el pueblo no te quiere! ¡Ándate con los liberales!”, le gritaban mientras ingresaba a la sede, poco antes del pronunciamiento de Rixi Moncada.

Los epítetos continuaron: “Tavo vendido, traidor, ñángara, hijo de pu.., te vendiste con los liberales”, le reclamaron al también coordinador departamental de campaña de Libre en Francisco Morazán.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

