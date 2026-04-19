Libre muestra fracturas internas con nuevas candidaturas

El partido Libertad y Refundación (Libre) atraviesa tensiones internas tras la derrota electoral de 2025, lo que ha puesto en duda su cohesión y estabilidad política. Lo que inició como una señal de renovación se ha convertido en una confrontación en redes sociales entre el sector “rixista” y grupos cercanos a José Manuel Zelaya Rosales, evidenciando el cierre de filas ante nuevos liderazgos sin respaldo del denominado “familión” presidencial.
LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.