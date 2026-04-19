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Libre muestra fracturas internas con nuevas candidaturas

En redes sociales, varios integrantes de Libre han cuestionado la candidatura de Octavio Pineda, lo que ha generado críticas sobre supuestas tensiones internas en el partido.

Libre muestra fracturas internas con nuevas candidaturas

El partido Libertad y Refundación (Libre) atraviesa tensiones internas tras la derrota electoral de 2025, lo que ha puesto en duda su cohesión y estabilidad política. Lo que inició como una señal de renovación se ha convertido en una confrontación en redes sociales entre el sector “rixista” y grupos cercanos a José Manuel Zelaya Rosales, evidenciando el cierre de filas ante nuevos liderazgos sin respaldo del denominado “familión” presidencial.

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Redacción La Prensa
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