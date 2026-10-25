Del lago de Yojoa a Pulhapanzak: la impresionante producción de agua en el sur de Cortés

El agua se ha convertido en protagonista del paisaje en la zona del lago de Yojoa. Las intensas lluvias de las últimas semanas han elevado los niveles de ríos, quebradas y embalses, mientras las cataratas de Pulhapanzak exhiben la fuerza de sus caídas de agua.
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Licenciada en Periodismo y máster en Gestión del Marketing Estratégico y Digital por Unitec, 2026. Periodista y cronista en LA PRENSA desde 2003 con experiencia en investigación, multimedia e IA aplicada a medios. Editora de País y San Pedro.