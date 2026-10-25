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Del lago de Yojoa a Pulhapanzak: la impresionante producción de agua en el sur de Cortés

La cuenca del lago de Yojoa reúne 12 microcuencas que alimentan un sistema vital para la biodiversidad, las comunidades y la generación de electricidad. Hoy, la abundancia de agua también representa una amenaza para cientos de familias

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 13:54 -
  • Jessica Figueroa
Del lago de Yojoa a Pulhapanzak: la impresionante producción de agua en el sur de Cortés

El agua se ha convertido en protagonista del paisaje en la zona del lago de Yojoa. Las intensas lluvias de las últimas semanas han elevado los niveles de ríos, quebradas y embalses, mientras las cataratas de Pulhapanzak exhiben la fuerza de sus caídas de agua.

 Fotos: Yoseph Amaya
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Jessica Figueroa
Jessica Figueroa
jessica.figueroa@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo y máster en Gestión del Marketing Estratégico y Digital por Unitec, 2026. Periodista y cronista en LA PRENSA desde 2003 con experiencia en investigación, multimedia e IA aplicada a medios. Editora de País y San Pedro.

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