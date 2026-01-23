Directiva del Congreso plantea fin de Fondo Departamental y alquiler de carros

A las 4:32 pm, el presidente electo en propiedad llamó a los miembros de la nueva Junta Directiva a colocarse al frente del Hemiciclo. Tres minutos después, con la mano derecha en alto, rindieron la promesa de ley, quedando oficialmente juramentados.Zambrano fijó como orden del día la sesión del domingo a las 11:00 am, con la instalación de la primera legislatura, lectura de correspondencia, informes, proyectos y mociones. A las 4:36 pm, el sonido de la campana marcó el cierre de una jornada larga, tensa y cargada de negociaciones políticas. <br />