Directiva del Congreso plantea fin de Fondo Departamental y alquiler de carros

San Pedro Sula, Honduras.

Desde temprano de este viernes, el Congreso Nacional comenzó a latir con un pulso distinto, a partir de las 9:00 de la mañana, los diputados fueron llegando al hemiciclo, algunos en vehículos particulares, otros en autobuses previamente asignados, mientras la expectativa crecía alrededor de la elección de la Junta Directiva en propiedad que dirigirá el Poder Legislativo durante los próximos años. El ambiente no era casual, desde el 21 de enero, el edificio legislativo permanecía bajo un fuerte resguardo policial y militar, con más de 2,000 efectivos, además de unidades caninas, custodiaban no solo el interior y exterior del Congreso, sino también los principales puntos de acceso al casco histórico de Tegucigalpa, que permaneció cerrado al tránsito vehicular. “El objetivo es garantizar que los eventos se desarrollen en un clima de paz”, explicó el portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, mientras la prensa aguardaba para ingresar. A las 11:00 de la mañana, la escena era todavía incompleta, en los curules se observaban diputados de partidos minoritarios como Pinu y DC, junto a la mayoría de congresistas nacionalistas. De Libre apenas había llegado cerca del 10% de su bancada y los liberales aún no aparecían. Los pasillos se llenaban de conversaciones discretas, saludos medidos y cálculos políticos.

Minutos después, a las 11:10 am, el entonces presidente provisional del Congreso, José Tomás Zambrano, tomó la palabra para anunciar lo que ya se rumoreaba en los pasillos legislativos: la bancada del Partido Liberal solicitaba postergar la sesión hasta las 3:00 de la tarde. El Partido Nacional, sin embargo, no se retiraría del Congreso y continuaría en conversaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Antes, a las 10:20 am, la bancada liberal había publicado una fotografía en redes sociales donde aparecían sus 41 diputados propietarios y suplentes reunidos y listos, según afirmaron, para hacer “una representación digna” en el Congreso. Su principal exigencia eran ocho cargos en la Junta Directiva, cinco titulares y tres alternos. El reloj avanzó entre negociaciones, a las 2:00 de la tarde, la bancada del Partido Nacional se trasladó al búnker de su institución política para continuar los diálogos. Cerca de las 3:00 pm, los diputados comenzaron a regresar al Legislativo, esta vez con mayor movimiento y conversaciones más intensas.

Comienzo de sesión

A las 3:00 en punto, Zambrano hizo el primer llamado para que los congresistas tomaran asiento e iniciar la sesión, y 10 minutos después, el panorama seguía incompleto, no habían llegado varios diputados liberales ni la mayoría de Libre, mientras que los nacionalistas ya estaban prácticamente instalados. El retraso no solo respondía a ausencias, sino también a la ubicación de las bancadas en el hemiciclo. La tradición indicaba que el Partido Nacional se sentara a la derecha, mientras Liberales y Libre ocuparan la izquierda, pero las diferencias sobre quién debía estar al frente y quién atrás generaron tensión y prolongaron la espera. Entre murmullos y tertulias se observaron intercambios entre figuras clave como los nacionalistas Carlos Ledezma y Mario Pérez, así como Jorge Cálix, vocero liberal.

A las 3:20 pm Zambrano realizó un segundo llamado anunciando que se pasaría lista y, finalmente, a las 3:35 pm informó que la instalación oficial de la legislatura sería el 25 de enero a las 11:00 am, seguida de la primera sesión ordinaria esa misma tarde. El hasta entonces secretario provisional, Carlos Roberto Ledezma, inició el pase de lista por departamentos, como Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán y el resto, confirmando el quórum necesario. A las 3:50 pm se abrió oficialmente la sesión preparatoria para la elección de la Junta Directiva. La diputada Sara Zavala elevó una oración, y luego Ledezma leyó el acta de la sesión anterior correspondiente al 21 de enero, cuando se había considerado la Junta Directiva provisional. El acta fue aprobada por votación. Acto seguido, Zambrano tomó la promesa de ley a los diputados propietarios y suplentes, declarando que quedaban en posesión de sus cargos. Recordó que, conforme a la Constitución, cada 23 de enero, tras elegir la directiva provisional, corresponde elegir la Junta Directiva en propiedad.

Propuesta en conjunto

La palabra pasó entonces al diputado nacionalista por Santa Bárbara, Mario Pérez, quien expuso que el país había atravesado elecciones concurridas y altamente disputadas, sin que ninguna bancada alcanzara por sí sola la mayoría simple de 65 votos. “No solo estamos eligiendo una junta directiva en propiedad —dijo— el acuerdo más grande que hemos logrado es establecer una agenda legislativa de gobernabilidad, con temas urgentes que benefician a la población", agregó. A las 4:10 pm, Pérez presentó la moción de elección de la Junta Directiva en propiedad, integrada por diputados de cinco bancadas distintas, respaldada por 86 votos. No obstante, después se indicó que la diputada por Libre, Melbi Concepción Ortíz, había retirado su apoyo. La propuesta fue sometida a consideración y votación, quedando aprobada a las 4:15 pm.

Posteriormente, Zambrano hizo un llamado a la tolerancia, madurez política y capacidad de escuchar, asegurando que la población exige menos polarización y más resultados.

Solo un diputado del Partido Libertad y Refundación votó para la elección de la nueva junta directiva; tampoco estarán en los cargos.

Anunció reformas clave, como la derogación de la Ley de Empleo por Hora, eliminación de la Comisión Permanente, del Fondo Social Departamental, sanciones por ausencias e impuntualidad, prohibición del alquiler de vehículos para diputados, y una comisión especial para reformas electorales y a la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, para evitar su politización. También recordó episodios de violencia política, como el atentado contra el diputado Antonio “Toño” Rivera, el ataque con explosivos contra Gladys Aurora López y el atentado contra Rolando Contreras, exigiendo justicia y el fin de la impunidad. “No podemos permitir violencia política en el próximo gobierno”, advirtió.