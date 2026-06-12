MP espera información del FBI y aplaza juicio por asesinato de Juan López

Tegucigalpa, Honduras

El juicio oral y público contra tres supuestos implicados en el asesinato del ambientalista Juan López fue reprogramado para enero de 2027, luego de que el Ministerio Público solicitara una ampliación del plazo para continuar con las investigaciones. Según Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, el debate estaba previsto para iniciar el lunes 15 de junio; sin embargo, la audiencia fue pospuesta debido a que la Fiscalía aún espera información considerada clave en poder del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos.

"Se ha pedido una ampliación para continuar el caso en el mes de enero de 2027, ya que el Ministerio Público está a la espera de algunos expedientes que se enviaron específicamente al FBI en Estados Unidos. Eso tarda bastante tiempo, y hay términos que no dependen específicamente del Ministerio Público", declaró Mora. El funcionario también se refirió al vencimiento de la prisión preventiva de los acusados, prevista para octubre de este año, y adelantó que el Ministerio Público podría solicitar una ampliación de la medida cautelar. "Ha pasado ya en juicios anteriores que la prisión preventiva se vence, pero se solicita la ampliación también de la prisión preventiva y el juez, como sabe que son pericias que de repente no están al alcance del Ministerio Público y se están solicitando, si es necesario, va a pedir también la ampliación de las prisiones preventivas", manifestó.

Defensa cuestiona la reprogramación

Ante la decisión, Selvin Maldonado, abogado defensor de dos de los acusados, cuestionó la solicitud del Ministerio Público y sostuvo que la reprogramación responde a la supuesta falta de pruebas contundentes. "Esta defensa considera que la falta de objetividad del ente acusador busca dilatar el proceso, porque como lo hemos venido manifestando desde hace casi dos años, no existen medios de prueba contundentes en contra de nuestros representados que los puedan vincular en la muerte del ambientalista Juan López", afirmó. Maldonado agregó que, a criterio de la defensa, la evidencia recabada hasta el momento no logra vincular a sus representados con el crimen ni con otros señalados en el expediente.

Asimismo, recordó que la prisión preventiva de sus defendidos vencería el 4 y 5 de octubre próximos, aunque anticipó que la Fiscalía probablemente solicitará una extensión de seis meses adicionales. El abogado señaló que el juicio estaba previsto para el lunes 15 de junio, por lo que la nueva fecha implica una postergación de aproximadamente siete meses.

El caso Juan López