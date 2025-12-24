Juan Orlando Hernández felicita a Nasry Asfura por su triunfo electoral

Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente Juan Orlando Hernández felicitó a Nasry “Tito” Asfura tras ser declarado ganador de las elecciones generales de 2025, y presidente electo para el período 2026-2030, según la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE). A través de un mensaje público, Hernández destacó la participación ciudadana registrada durante los comicios del 30 de noviembre y afirmó que los resultados confirman el respaldo popular al Partido Nacional. “El pueblo hondureño habló alto y claro el 30 de noviembre. Hoy felicitamos al presidente electo Tito Asfura, a los diputados y alcaldes electos, y al Partido Nacional de Honduras por esta victoria democrática”, expresó JOH en su cuenta de X.

El exmandatario señaló que el resultado electoral ratifica lo ocurrido en las elecciones internas celebradas el 9 de marzo, cuando, según indicó, el Partido Nacional obtuvo la mayor cantidad de votos.

"Se confirmó el resultado del nueve de marzo, donde el Partido Nacional obtuvo la mayor cantidad de votos de todos los que participaron en las internas", afirmó. En un mensaje posterior, Hernández reiteró su felicitación a Asfura y a su equipo, subrayando que la ciudadanía depositó su confianza en ellos para conducir el país durante los próximos cuatro años. "Hoy particularmente felicito de manera especial a Tito Asfura como próximo presidente de Honduras, a su equipo, así como a los diputados y alcaldes que fueron electos. El pueblo hondureño ha depositado su confianza en ustedes para conducirlos por el camino bueno", señaló. El expresidente sostuvo además que el país inicia una nueva etapa política. "Honduras decidió cerrar un ciclo y abrir una nueva etapa con esperanza, compromiso y responsabilidad", manifestó, al tiempo que llamó a priorizar el fortalecimiento de la democracia y las instituciones. "Hoy, más que nunca, el compromiso debe ser con Honduras, con la democracia, con sus instituciones, con el bienestar de todos y cada uno de los hondureños", agregó. Hernández concluyó su mensaje deseando éxito a la nueva administración. "Que Dios les conceda sabiduría, firmeza y responsabilidad para servir al pueblo y guiar a nuestra nación por el camino bueno. Que Dios bendiga su gestión y bendiga a Honduras", expresó.

