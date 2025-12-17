Juan Diego Zelaya: "Quieren instalar el plan Venezuela en Honduras"

Tegucigalpa, Honduras.

Juan Diego Zelaya, candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Nacional, advirtió este miércoles que sectores políticos estarían intentando replicar en Honduras un escenario similar al de Venezuela, al retrasar el escrutinio especial de las actas electorales y generar incertidumbre en el proceso poselectoral. En una entrevista reciente, Zelaya aseguró que el Partido Nacional ha acudido de forma constante a las convocatorias realizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para llevar a cabo el escrutinio especial. Según relató, incluso estuvieron presentes desde tempranas horas para iniciar el proceso. “Lo que pasa en el camino es que se boicotea el proceso y, en lugar de cumplir su deber democrático, llegan a hacer relajo, caos, tirar piedras, lo que ya sabemos”, expresó el aspirante nacionalista.

Zelaya sostuvo que, ante este escenario, el CNE debe reconocer que no es posible realizar el escrutinio especial con partidos que, según dijo, están obstaculizando el proceso. Asimismo, recordó que la Ley Electoral faculta al órgano electoral para integrar la Junta Receptora de Votos e invitar a los partidos políticos, pero también le permite actuar cuando existen intentos de boicot. A criterio del candidato nacional, es urgente avanzar en el escrutinio especial y en la declaratoria oficial de resultados, ya que, de no hacerlo, se abriría la puerta a un escenario institucional complejo. En ese sentido, advirtió que, si no hay declaratoria, el proceso "podría trasladarse a la Comisión Permanente del Congreso Nacional". "Eso significaría instalar un gobierno de dos años, un golpe institucional, quedarse por las malas, porque ese es el plan y el libreto de los que quieren instalar el plan Venezuela en Honduras", afirmó Zelaya. El aspirante a la alcaldía también aseguró que el partido Libertad y Refundación (Libre) fue derrotado en las urnas y que estaría aprovechando el clima de incertidumbre para revertir los resultados electorales. Además, llamó a respetar la voluntad popular, señalando que más de 3.5 millones de hondureños acudieron a votar. De acuerdo con el último conteo divulgado por el Consejo Nacional Electoral, Juan Diego Zelaya registra 158,483 votos, mientras que Jorge Aldana, candidato del partido Libertad y Refundación (Libre), contabiliza 157,913 sufragios, lo que mantiene una contienda estrecha en el Distrito Central.

Incertidumbre electoral