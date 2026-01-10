"Me llevaron a la celda de los terroristas y sólo tenía un pedazo de colcha": JOH sobre sus primeros días preso

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras entre 2014 y 2022, se refirió en una entrevista a su tiempo en prisión en Nueva York, donde permaneció recluido antes de su juicio y sentencia, por más de dos años (2022 a 2024), hasta ser trasladado a prisiones del interior estadounidense.
El exmandatario fue indultado en noviembre por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras ser condenado a 45 años de prisión por narcotráfico y comercio ilegal de armas. Hernández calificó su liberación como un “milagro” y reiteró su agradecimiento a Trump por haberle concedido un “perdón absoluto e incondicional”.
El exjefe de Estado, quien estuvo más de tres años recluido en una cárcel de Nueva York, donde en junio de 2024 fue condenado a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico y comercio ilegal de armas, afirmó que su proceso fue una “utilización del sistema judicial como arma política” por parte de la “izquierda radical” de Honduras y Sudamérica para “encubrir los verdaderos lazos del narcotráfico”.
"Se ha manchado el nombre de una generación de hondureños que decidimos arriesgarlo todo para enfrentar a los narcos y la criminalidad", manifestó Hernández. Sostuvo que en su “corazón no hay rencor” hacia quienes le causaron daño, aunque reconoció que lo ocurrido ha sido “duro” tanto para él como para su familia.
Sobre su futuro inmediato, indicó que su prioridad es reencontrarse con su familia y recuperar “el buen nombre”, así como los bienes que le fueron confiscados durante el proceso judicial. Aunque no precisó una fecha, reiteró su aspiración de regresar a Honduras en cuanto "se dé la oportunidad" y existan las condiciones de seguridad necesarias, y anunció que se publicarán libros y documentales hasta demostrar que es "inocente".
Durante su participación en el podcast Punto Joven, Juan Orlando Hernández respondió si fue torturado en prisión: "Para empezar, eso no se lo deseo a nadie. A mí me llevan a una primera celda. A la celda de los terroristas. Estando allí yo no sabía si era de día o de noche. Nadie se comunicaba conmigo. Me dieron un pedazo de colcha. El aire estaba súper frío. Ya se imagina Nueva York".
Juan Orlando Hernández dijo que una oficial latina se acercó a preguntarle cómo estaba y que al ver que sólo tenía una colcha dijo "no puede ser". "Inmediatamente se fue ella y me trajo dos colchas. Luego escuchaba una especie de música. Constantemente. Todo el tiempo. Allí tomé la decisión de ocupar mi mente para que toda la presión psicológica no terminara en lo que ellos estaban buscando todo el tiempo, que era una negociación".
"Cuando mi abogado llegó, le dije: Mire, Colón, nunca más me vuelva a pedir o a preguntar si voy a negociar (con la Fiscalía). No voy a negociar nada. Me dijo que la otra opción era quedarme en prisión de por vida", añadió Hernández. "La verdad no se va a negociar, le dije", extendió el expresidente.
El fiscal general del Estado de Honduras, Johel Zelaya, exhortó a inicios de diciembre a los organismos de seguridad del país y a la Policía Internacional (Interpol) a ejecutar una orden de captura contra Hernández, quien afirmó este viernes que enfrentará su situación en Honduras, cuando regrese, como lo hizo durante el proceso judicial en Nueva York.
En sus últimas apariciones, Juan Orlando Hernández ha detallado que empleó su tiempo en prisión a revisar su caso para apelar y, finalmente, decidió enviarle una carta a Donald Trump buscando que "se hiciera justicia". Trump respondió con el indulto y ha defendido su posición en varias ocasiones en las que ha sido cuestionado por la prensa estadounidense, destacando que Hernández "fue maltratado" desde que fue arrestado en Honduras, en febrero de 2022, hasta su extradición y posterior condena.