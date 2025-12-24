Israel felicita a Nasry Asfura por su elección como presidente de Honduras

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, felicitó al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, tras la declaratoria oficial de resultados presidenciales.
A través de la red social X, el canciller israelí expresó: "Felicito al presidente electo Nasry Tito Asfura por su elección como nuevo presidente de Honduras. Expresamos nuestros más cálidos deseos al pueblo hondureño por su participación el el proceso democrático".
En el mismo mensaje, Sa’ar subrayó los vínculos históricos entre ambas naciones y manifestó la disposición de Israel de fortalecer la cooperación bilateral: "Honduras tiene una larga historia de amistad con Israel y con el pueblo judío".
Asimismo, reafirmó el interés de su país en avanzar en relaciones conjuntas que beneficien a ambos Estados: "Esperamos fortalecer nuestras relaciones bilaterales y avanzar en la cooperación en beneficio de ambas naciones".
La reacción del Gobierno israelí se suma a los pronunciamientos internacionales que reconocen el proceso electoral hondureño y la elección de Nasry Asfura como nuevo presidente del país.