"Mi presidente eterno": Isis Cuéllar no se olvida de "Mel" Zelaya al llegar a la CSJ

Después de ser señalado por José Carlos Cardona de "estar siempre conspirando", Zelaya escribió: "No tengo absolutamente ninguna vinculación con actos de corrupción en SEDESOL ni en ninguna otra institución del Estado. La corrupción es un mal que debe ser erradicado sin contemplaciones y con apego estricto a la ley. Tampoco he conspirado ni promovido la detención del ciudadano José Carlos Cardona. Por el contrario, he manifestado públicamente que, sean inocentes o culpables, todas las personas denunciadas tienen derecho a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia y al respeto a los derechos humanos".