"Mi presidente eterno": Isis Cuéllar no se olvida de "Mel" Zelaya al llegar a la CSJ

Isis Cuéllar, diputada de Libre por Copán, se presentó este jueves ante la Corte Suprema de Justicia para atender un requerimiento fiscal relacionado con el caso Sedesol. La congresista, una de las 12 personas imputadas por el presunto caso de corrupción, ha sido la penúltima en presentarse ante autoridades, dos días después de la presentación del requerimiento.
Cuéllar, quien se reeligió en las últimas elecciones generales, dio algunas declaraciones a medios en la capital y, además de referirse a su situación legal actual, tuvo palabras para el expresidente José Manuel Zelaya, también coordinador general de Libre.
“No por nada me volvieron a elegir como la más votada (...) Me voy a defender donde tiene que ser. Cada peso está justificado”, dijo Cuéllar al llegar y ser abordada por los medios de comunicación.
Al ser consultada sobre las declaraciones de José Cardona en torno a Mel Zelaya, expresó: “Mi presidente eterno”.
Zelaya se refirió en sus redes sociales en dos ocasiones al caso Sedesol. El @partidolibre se solidariza con el exministro José Carlos Cardona y con la diputada por el departamento de Copán, Isi Cuéllar. Exigimos que se respeten plenamente todos sus derechos constitucionales, el debido proceso y la presunción de inocencia. Ponemos a disposición nuestra Secretaría Legal para acompañar y demostrar la verdad de los hechos, así como la legítima defensa que les asiste conforme a la ley. Los 2 tienen arraigo, la acción de sorpresa y de captura es desproporcionada", escribió el martes.
Después de ser señalado por José Carlos Cardona de "estar siempre conspirando", Zelaya escribió: "No tengo absolutamente ninguna vinculación con actos de corrupción en SEDESOL ni en ninguna otra institución del Estado. La corrupción es un mal que debe ser erradicado sin contemplaciones y con apego estricto a la ley. Tampoco he conspirado ni promovido la detención del ciudadano José Carlos Cardona. Por el contrario, he manifestado públicamente que, sean inocentes o culpables, todas las personas denunciadas tienen derecho a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia y al respeto a los derechos humanos".
Según las investigaciones del Ministerio Público, el monto defraudado a las arcas nacionales en el caso de Sedesol asciende a 6,032,654.07 lempiras. Estos fondos estaban destinados al desarrollo económico y social del departamento de Copán y habían sido aprobados por el Congreso Nacional.
Las indagaciones del ente acusador revelan que se presentaron informes con facturas idénticas, solicitudes de materiales duplicados y actas de finiquito adulteradas o falsas.
Además, se detectó que las viviendas beneficiarias no cumplían con la condición de “necesitadas”, y que entre los receptores de la ayuda había comerciantes, aspirantes a cargos de elección popular y personas con bienes inmuebles.
El exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, a quien se le dictó arresto domiciliario, reveló días antes fuertes acusaciones contra Cuéllar al asegurar: "El día que renuncié, el 28 de junio del año pasado, la diputada Cuéllar me dijo en persona que ella iba a ser protegida porque era la amante de un miembro de la familia Zelaya y yo no tenía ese tipo de protección".