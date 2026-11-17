Las profundas fracturas a lo interno del Partido Libertad y Refundación (Libre) quedaron expuestas públicamente tras un agrio enfrentamiento televisivo protagonizado por la subcoordinadora general y excandidata presidencial, Rixi Moncada, y el miembro de la Comisión Política, Carlos Eduardo Reina.
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