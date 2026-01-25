Desde el avión presidencial hasta la red vial: así inicia agenda del nuevo Congreso

Zambrano abordó temas clave como el empleo para la juventud, la reactivación económica, la reducción del tamaño del Estado para liberar recursos, medidas excepcionales en salud y el respaldo legislativo al gobierno de Asfura. También mencionó iniciativas como la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/honduras/honduras-avion-presidencial-sera-subastado-peticion-nasry-asfura-tomas-zambrano-NO29057794" target="_blank">venta del avión presidencial</a>, la continuidad de la extradición y reformas orientadas a la estabilidad del país.