Los diputados, luego de la instalación de primera legislatura, iniciaron discusión de agenda legislativa con múltiples proyectos de ley, como la venta del avión presidencial, discusión de la segunda vuelta electoral y la Ley de Empleo por Hora

Desde el avión presidencial hasta la red vial: así inicia agenda del nuevo Congreso

La jornada de presentación y discusión duró más de tres horas dentro del Congreso Nacional.

Fotografía: Emilio Fores / LA PRENSA
  • Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 20:55 /
  • Ariel Trigueros
San Pedro Sula, Honduras.

Diputados de las distintas bancadas del Congreso Nacional presentaron una serie de proyectos de ley y manifestaciones orientadas a temas económicos, sociales y de infraestructura, pautando el inicio formal de la discusión legislativa en la nueva etapa parlamentaria.

Durante la sesión, que inició a las 3:30 de la tarde, uno de los primeros proyectos fue presentado a las 4:00 pm por el diputado Eder Mejía, del Partido Nacional, quien solicitó autorización para que el Poder Ejecutivo pueda vender el avión presidencial mediante un proceso transparente y conforme a la normativa legal vigente, a través de una subasta pública.

Los recursos obtenidos serían destinados al financiamiento de programas sociales prioritarios en áreas como salud, educación, seguridad alimentaria, acceso a agua potable e infraestructura, en beneficio directo de la población hondureña.

En el ámbito laboral, los diputados Jorge Cálix, del Partido Liberal; y Erick Alvarado, del Partido Nacional, presentaron el proyecto de ley de Empleo Parcial y por Hora, una iniciativa que busca generar oportunidades laborales, especialmente para la juventud de la zona norte del país, con énfasis en el sector maquilador y la dinamización de la economía nacional. Varios legisladores manifestaron su respaldo a esta propuesta durante el pleno.

Por su parte, el diputado liberal José Rolando Sabillón presentó un proyecto para la asignación de recursos destinados a la construcción con concreto hidráulico del tramo carretero Pito Solo–Ceibita, en el departamento de Santa Bárbara, con el objetivo de fortalecer la conectividad, el desarrollo local y la actividad económica de la región.

En el marco del Día de la Mujer Hondureña, la diputada Luz Angélica Smith, del partido Libre, realizó una manifestación destacando las luchas históricas de las mujeres del país. “Desde los hogares y los espacios de trabajo, las mujeres hemos defendido nuestros derechos, la inclusión y la justicia”, expresó ante el Hemiciclo.

Asimismo, el diputado nacionalista Milton Puerto Oseguera solicitó la pavimentación de la carretera que conecta Sulaco con la cabecera municipal de Yoro, al considerar la obra clave para mejorar la conectividad, el comercio y el desarrollo de esa zona.

En respuesta, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano adelantó la presentación de un proyecto de decreto para la entrega de un kit de maquinaria a cada municipalidad del país, sin distinción de colores políticos, como parte de una propuesta impulsada por el presidente electo Nasry Asfura.

En materia turística, el diputado David Manaiza, del Partido Nacional, presentó una iniciativa para mejorar las carreteras del Litoral Atlántico, con el fin de fortalecer el turismo en la zona norte del país previo a la llegada de la Semana Santa.

Durante la jornada también se abordaron temas como amnistías, mayor cobertura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y declarar por emergencia de la red vial nacional.

Al cierre de la jornada, Zambrano notificó sobre una comisión conformada por diputados que se reunirá este lunes a las 7:00 de la mañana para tener listos los dictámenes correspondientes sobre seis iniciativas, mientras que los demás decretos presentados durante la sesión serán turnados.

Además, el pleno aceptó la renuncia de Emilio Hércules, de la Unidad de Policía Limpia, tras ser delegado por el presidente electo Nasry Asfura para asumir funciones en la Secretaría de Finanzas.

Tras un minuto de silencio por la muerte del padre de uno de los diputados de Santa Bárbara, la sesión legislativa concluyó a las 7:45 de la noche, y se convocó a los diputados para retomar labores este lunes a las 10:00 de la mañana.

Instalación de legislatura

Desde el pasado viernes, los alrededores del Congreso Nacional comenzaron a ser un espacio de alta seguridad. Bajo un fuerte resguardo policial y militar, con la presencia del escuadrón canino, fueron llegando de forma escalonada los 128 diputados propietarios y suplentes para participar en la instalación de la primera legislatura del nuevo Congreso Nacional 2026-20230.

El movimiento era constante en los bajos del edificio legislativo, mientras algunos parlamentarios ingresaban escoltados, otros saludaban brevemente antes de cruzar los controles de acceso. La seguridad se mantenía dentro del recinto, con unidades de las fuerzas del orden realizando controles de tráfico y ensayando los pasillos de honor, al tiempo que personal de mantenimiento ultimaba detalles del edificio de cara a la sesión solemne.

Posteriormente arribó la encargada de negocios de los Estados Unidos, acompañada de su equipo de seguridad, así como el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Héctor Valerio, junto a otros altos mandos militares, marcando el carácter protocolario y diplomático del evento.

Desde temprano también se hizo presente el nuevo presidente del Congreso Nacional. Después de las 10:00 de la mañana comenzaron a ingresar embajadores acreditados en Honduras, entre ellos el representante de Francia. A la sede legislativa también llegó Juan Diego Zelaya, recientemente oficializado como alcalde del Distrito Central, y la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, entre otras personalidades.

Junta Directiva del Congreso Nacional mientras realizaba la Primera Legislatura este domingo.

Junta Directiva del Congreso Nacional mientras realizaba la Primera Legislatura este domingo.

 (Fotografía: Emilio Fores / LA PRENSA)

A las 11:00 de la mañana, Zambrano dio la bienvenida oficial y declaró inaugurada la sesión de instalación correspondiente al período legislativo 2026–2030.

El secretario del Congreso, Carlos Ledezma, solicitó a los asistentes tomar asiento, confirmó la existencia de quórum y recordó que el 25 de enero, bajo el gobierno de Julio Lozano Díaz, se estableció el Día de la Mujer Hondureña, destacando el aporte histórico y social de las mujeres en el país.

Seguidamente se ordenó el ingreso del batallón de cadetes de la Academia Militar General Francisco Morazán y se preparó la entrada de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, quien saludó a la Junta Directiva del Congreso.

La ceremonia continuó con una invocación religiosa a cargo de un sacerdote, quien leyó un pasaje del apóstol Santiago sobre la sabiduría que produce buenos frutos. Luego, el pastor Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, elevó una oración por la Junta Directiva, los diputados y el país, llamando a gobernar con responsabilidad, paz y respeto a los valores morales, citando el libro de Isaías.

Acto seguido, la Banda de los Supremos Poderes entonó las notas del Himno Nacional de Honduras, marcando uno de los momentos más solemnes de la jornada.

A las 11:25 de la mañana, el secretario Carlos Ledezma dio lectura al acta de la sesión anterior, correspondiente al 23 de enero, cuando fue electa la Junta Directiva en propiedad. El acta fue sometida a discusión y aprobada por unanimidad, sin reconsideraciones.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia se retiró tras presentar el informe anual frente a los legisladores.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia se retiró tras presentar el informe anual frente a los legisladores.

(Fotografía: Emilio Fores / LA PRENSA)

Luego se dio paso a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, quien presentó un video institucional destacando 10 de los principales logros del sistema judicial, especificando avances hacia un modelo más colaborativo, transparente e íntegro.

A las 11:40 de la mañana, Obando leyó su informe ante el pleno y solicitó el respaldo del Congreso para aprobar un paquete de reformas a la Ley Especial contra la Violencia Doméstica.

Más adelante, Zambrano subió al podio para ofrecer su discurso de bienvenida a las delegaciones diplomáticas, operadores de justicia y demás invitados. En su intervención agradeció a sus padres y familiares, recordando su ingreso al Congreso Nacional en 2004 y relatando su trayectoria política.

Tomás Zambrano: las palabras más repetidas en la primera sesión
Tomás Zambrano, presidente del Congreso, dando su discurso ante las bancadas políticas e hizo un llamado a establercer leyes en favor de país.

Tomás Zambrano, presidente del Congreso, dando su discurso ante las bancadas políticas e hizo un llamado a establercer leyes en favor de país.

(Fotografía: Emilio Fores / LA PRENSA)

Zambrano abordó temas clave como el empleo para la juventud, la reactivación económica, la reducción del tamaño del Estado para liberar recursos, medidas excepcionales en salud y el respaldo legislativo al gobierno de Asfura. También mencionó iniciativas como la venta del avión presidencial, la continuidad de la extradición y reformas orientadas a la estabilidad del país.

A las 12:30 del mediodía concluyó el discurso del presidente del Congreso. Más adelante, el secretario Ledezma anunció oficialmente la instalación de la primera legislatura del período 2026–2030, sometiendo a votación el Decreto 01-2026, que fue aprobado alzando la mano.

El decreto fue firmado por los vicepresidentes Érika Urtecho, Tania Pinto, Mario Segura, Lissi Matute Cano, Leonel López, Karla Patricia Figueroa, Joyana Bermúdez, Godofredo Fajardo y Rolando Contreras, así como por el secretario y el resto de la Junta Directiva.

A las 12:45 del mediodía se dio por cerrada la Primera Legislatura y Zambrano expresó que será un aliado del alcalde del Distrito Central y que Tegucigalpa contará con el respaldo del Congreso Nacional. También saludó a dirigentes del Partido Nacional, incluido el expresidente del Legislativo, Mauricio Oliva.

La ceremonia concluyó con la salida del Pabellón Nacional en manos de los cadetes, el retiro protocolario de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y, a las 12:52 del mediodía se suspendió oficialmente la sesión, convocando nuevamente a los diputados para las 3:30 de la tarde para iniciar labores. Pasada la 1:00 de la tarde, diputados, cuerpo diplomático e invitados comenzaron a abandonar el Congreso Nacional.

Datos
  • En la misma sede del Congreso Nacional se celebrará el próximo martes, 27 de enero, la investidura del presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, aunque sin la presencia de gobernantes ni jefes de Estado de otros países, por razones de “austeridad”. La toma de investidura, afirmó su equipo de trabajo, será “un evento simbólico, nada ostentoso”
  • 2 años es el período para el cual fue electa la nueva Junta Directiva, con posibilidad de reelección para un segundo mandato
  • El 27 de enero de 2026 finaliza su período presidencial la actual gobernante Xiomara Castro de Zelaya
  • El alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, asumió el bastón de mando de la comuna capitalina y expresó que tiene el reto de superar la gestión de Nasry Asfura cuando éste fue edil de la ciudad, además prometió unir a la familia
  • El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, señaló temprano que su administración trabajará de manera prioritaria en temas de defensa, seguridad e inversiones, asuntos que abordó recientemente con altos funcionarios de USA
  • Mientras se instalaba la primera Legislatura, agrupaciones feministas expresaron en las calles su temor a que el próximo Gobierno conservador elimine o debilite entidades estatales dedicadas a la defensa de derechos de mujeres.

Desde la sociedad civil, la directora del CNA, Gabriela Castellanos, señaló que las promesas escuchadas “deben cumplirse”, resaltando que el país exige transparencia, participación y rendición de cuentas, en un momento donde los ojos de los hondureños están puestos sobre el nuevo Congreso.

A estas voces se sumó Roy Santos, reconocido líder religioso hondureño, quien expresó: “Nos da alegría escuchar decisiones que se estaban esperando por años, tenemos una nueva generación de diputados, este Congreso da confianza y esperanza. Estamos agradecidos con Dios, satisfechos y expectantes por lo que se viene, el compromiso es con Honduras”.

Por su parte, Fernando Anduray, dirigente del Partido Nacional, afirmó que existe un trabajo fuerte por delante en temas de educación y salud, refiriéndose a la necesidad de paz y estabilidad entre la clase política.

